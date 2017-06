El único edil socialista de Valsequillo no cumple el pacto de relevo

El relevo del único concejal socialista de Valsequillo, Víctor Navarro, depende de él mismo. Los militantes de la agrupación local del PSC-PSOE de Valsequillo no reconocieron la noche del lunes en asamblea el acuerdo firmado por su representante en el consistorio y el número dos de la candidatura del PSOE en las elecciones municipales de 2015 que obligaba a compartir el cargo a partes iguales durante el mandato.

El acuerdo, firmado en vísperas electorales por el primero y segundo de la lista socialista, al que dio fe la ejecutiva local, no fue trasladado a la asamblea de afiliados del PSOE en Valsequillo, por lo que éstos no reconocen ese pacto. Por lo tanto, el relevo de Víctor Navarro por Aridane Peñate está en manos del edil, que acepta la decisión de la asamblea.

En realidad la asamblea de la agrupación local del PSC-PSOE no se pronunció por el fondo de la cuestión sino por la forma, al no reconocer un acuerdo que no pasó por los militantes del partido para aceptarlo y darle el visto bueno, aunque sí lo hizo por la ejecutiva del partido en Valsequillo. "La asamblea ni ratificó ni dejó de ratificar el acuerdo. No se pronunció por su contenido. Simplemente no consideró el acuerdo por no ser informada en su día", dijo Peñate.

Posición incómoda

El concejal Víctor Navarro reconoció a este periódico que se encuentra en una posición incómoda. "Realmente lo que hizo la asamblea fue una recriminación a las dos partes por no someter el acuerdo a un debate interno entre los militantes del partido. Para la asamblea ese acuerdo no vale porque no fue trasladado a ella para la decisión final", dice.

Su número dos y en este caso contrincante interno, Aridane Peñate, entiende la postura de la asamblea, según manifestó a este periódico, "pero lo cierto es que hay un acuerdo entre Víctor y yo refrendado por la ejecutiva. Es verdad que ese acuerdo debió trasladarse a la asamblea, pero no se hizo. Yo creía que se había hecho pero no lo pude comprobar porque en ese momento aún no era militante del partido y no podía acudir a esas reuniones de afiliados". A la asamblea de la noche del lunes acudieron veinte personas.