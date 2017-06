El beso más bonito una hora antes

Pasado mañana, el sábado 24, se celebrará en Tejeda 'La noche romántica', un evento que pretende convocar el mayor número de parejas posibles en los municipios más bonitos de España, Italia, Bélgica y Francia para intentar conseguir un récord y entrar así en el libro Guinness.

"A las nueve de la noche se hará el apagado de las luces del alumbrado público de Tejeda y se encenderán las velas. Va a haber velas por toda la calle principal, en la plaza y en el mirador con el objeto de dejar el pueblo lo más acogedor posible y que todo evoque al amor. Luego, a las nueve y media comenzará el concierto de La Trova con su espectáculo denominado 'All you need is love'. A las once de la noche, que serán las doce en el resto de los municipios, se procederá a que los participantes se den el beso más bonito del mundo porque lo que queremos es que todos se den ese beso al mismo tiempo para conseguir un record Guinness", declaró ayer la concejal de Cultura y Festejos del municipio cumbrero, María Eugenia Suárez.

Va a ser un evento donde se unirán más de 300 pueblos de los más bonitos del mundo. Es un evento internacional. Tejeda es el único municipio de Canarias que forma parte de la Asociación de los Pueblo más Bonitos de España. "No sabemos cuánta gente puede acudir a Tejeda la noche dle sabado, no podemos calcularlo porque la entra es libre y no hay inscripción previa, no sabemos la repercusión que va a tener. Pero puedo adelantar que muchos son los medios que se están haciendo eco de la actividad y muchas las personas que han confirmado que van a venir a Tejeda a través de amigos, vecinos o conocidos. Espero que tenga una buena aceptación y sea un éxito. Es la primera vez que se hace".

Para finalizar la noche se celebrará el Baile de los Enamorados con Linea DJ´s. Todos los que participen en 'La noche romántica' recibirán un diploma que certificará que han estado en el evento y se han dado el gran beso de amor, el más bonito del mundo. "La productora ha promocionado el acto en todos sitios y se ha encargado de que el cartel esté en todas las oficinas de turismo de la isla. Queremos que vengan turistas de todas partes, además de la gente de aquí. Es una actividad abierta".

"No hay necesidad de inscribirse. Por la tarde noche empezarán los actos. Se apagarán las luces del pueblo y se encenderán velas, pero no serán velas de fuego porque estamos en época de alto riesgo de incendios forestales. Buscaremos una velitas pequeñas eléctricas imitando a las clásicas velas", señaló Perera.

"Son velas led, no de fuego, para evitar cualquier desgracia. Estamos en alerta por riesgo de incendio. Acaba de empezar el verano y las temperaturas están siendo altas. Tenemos que tener cuidado", afirmó Suárez.En la velada podrán participar todas las parejas que lo deseen acudiendo al municipio cumbrero "para disfrutar de buena gastronomía a la luz de las velas; será una noche para pasear por las tranquilas calles y rincones del pueblo que sorprenderán por su cálida iluminación y decoración. Una velada en la que la música pondrá el broche final a la noche".