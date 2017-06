Tasarte registra el récord de ayer en el Archipiélago con 39 grados

Lo que tampoco puede el anticiclón de las Azores es garantizar la legendaria primavera isleña todos los días, sobre todo cuando es el aire continental africano, el conocido tiempo sur, el que toma el relevo de los vientos predominantes, que es cuando llegan las mayores precipitaciones a Canarias en invierno y también las temperaturas más altas del verano.

La situación de estos días no se debe a ese Levante, dado que el viento está llegando de componente norte, lo que no impidió que se alcanzara temperaturas de entidad, como los 39 grados centígrados que se registraron en Tasarte, en La Aldea de San Nicolás, marcando la máxima del Archipiélago y no a mucha distancia de los 40.5 grados apuntados en la localidad de Hijar, en la provincia de Teruel y a la que corresponde la máxima de ayer en toda España.

Muy cerca le seguía San Bartolomé de Tirajana, donde también se notaron fuertes rachas de viento en la costa y subían las temperaturas de sus medianías hasta los 36,2 grados centígrados, lo que obligaba a la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias a activar a las 13.45 horas de la tarde de ayer la alerta por este motivo.

Una muestra de que el calor afectaba a toda la geografía insular queda patente con los termómetros de Valleseco y Teror, en las medianías del norte grancanario, con 35,6 grados centígrados a las 16.20 horas en el primer municipio, y 35,3 a las 14.10 horas en el segundo.

En el caso de Teror esa temperatura es significativa, si se tiene en cuenta que daba la mínima de toda Canarias en la madrugada de ayer con 12.7 grados, lo que supone un salto de más de 22 grados de diferencia en una sola jornada.

Según la Aemet todo apunta a que hoy se repetirá la misma dosis de calor, pero ampliando su ámbito geográfico a Lanzarote, Fuerteventura, tercio sur de Tenerife, oeste de La Palma, y en la totalidad de las islas de El Hierro y La Gomera, que quedan pintadas con el aviso amarillo por temperaturas en ascenso con máximas entre los 34 a 36 grados.

Tregua el domingo

Los termómetros subirán más en las zonas del interior y medianías, -incluso sin descartar tormentas ocasionales en las cumbres y norte de Tenerife-, mientras que en las costas los valores serán más suaves, en torno a los 27 y 30 grados centígrados, según especifica la Aemet, y con vientos, también de componente norte, que en ocasiones pueden llegar a ser fuertes.

De hecho ya ayer se producían rachas de viento de más de casi 70 kilómetros por hora en Izaña, y de más de 60 kilómetros por hora en La Aldea de San Nicolás.

Para mañana sábado la predicción es un calco de la hoy, manteniéndose el aviso amarillo por los mismos motivos, y no es hasta el domingo cuando en principio se espera el primer descenso de las temperaturas, aunque los cielos, salvo algunos intervalos de nubes medias y altas, tenderán a mantenerse despejados excepto en las zonas bajas de la mitad norte de Gran Canaria.

De ahí que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias recuerda la necesidad de tomar medidas para prevenir los posibles efectos adversos del calor sobre la salud ante la previsión de estos incrementos de temperaturas, en especial entre los colectivos más vulnerables: personas mayores, niños y enfermos crónicos. La consejería activa, en estas condiciones, el denominado plan de prevención de los efectos de las elevadas temperaturas en la salud de las personas.

Ya para la jornada del lunes se repetirán de nuevo las nubes bajas en las costas viradas al norte de las islas de mayor relieve, con cielos despejados o poco nubosos en el resto, on un calor que seguirá remitiendo y un viento, ahora rolando del nordeste, que también llegará con una cierta intensidad en ocasiones.

Mientras, en estas próximas horas también habrá que tomar precaución en el mar, sobre todo en el canal Anaga-Agaete, con vientos de hasta fuerza 6 y fuerte marejada. Este mal estado afectará a los litorales del sureste y oeste de Gran Canaria, donde de nuevo los vientos soplarán con fuerza y habrá fuerte marejada.