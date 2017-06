8.000 personas disfrutaron de la mágica noche de San Juan en Playa de Mogán

Unas 8.000 personas han elegido este viernes 23 de junio la Playa de Mogán para disfrutar de la noche de San Juan y recibir al solsticio de verano, en una mágica velada donde no faltó el asadero de piñas, el fuego purificador y el espectáculo pirotécnico.

Desde las nueve y media de la noche, la playa ya estaba al completo con familias y grupos de amigos que con sus toallas y refrigerios se preparaban para vivir de una forma especial la noche más corta del año, mientras que otros tantos, sobre todo turistas, disfrutaban desde las terrazas de los bares de la zona.

La programación del Ayuntamiento de Mogán comenzó con una llamativa perfomance a cargo de las Escuelas Artísticas Municipales y el Centro Ocupacional de Arguineguín bajo el título 'Cuidemos el mundo', a la que siguió el tradicional sangueo de San Juan.

Mientras tanto en la zona de la puntilla, el aire se impregnaba del delicioso olor que llegaba desde las parrillas donde se asaban las piñas, de las que casi un millar de piezas fueron repartidas entre los asistentes.



Noche de rituales

La noche de San Juan es para muchos una oportunidad para atraer la suerte, y para ello cada uno tiene sus rituales y supersticiones. "A las doce de la noche pedimos un deseo, nos tomamos de la mano y entramos al mar de espaldas y nos sumergimos tres veces", relatan Susana y María Elena, vecinas de Vecindario.

Por su parte, Abel Martel asegura que lo mejor para empezar con buen pie el verano "es entrar de espaldas y saltar nueve olas".

Romina González, en cambio, afirma no ser nada supersticiosa "pero este año vengo equipada desde Ingenio con mi cena, bañador y sillas, ya que el año pasado vine y me encantó como organiza Mogán esta noche y no me lo quería perder", relata.

El grupo Black Feeling continuó la fiesta hasta que el pasacalles de la batucada Samba Da Ilha, junto al show de fuegos del Circo Alehop, avisaban a los asistentes de la llegada de la medianoche.

Y así llegó el momento más esperado de San Juan, cuando una gran hoguera iluminó la Playa de Mogán y dio paso a los fuegos artificiales, a la vez que numerosas personas se echaban al agua para cumplir con la tradición.

La fiesta se alargó hasta altas horas de la madruga con la verbena a cargo del grupo Güira Latina.



Dispositivo de seguridad

Un dispositivo especial de seguridad compuesto por cuatro patrullas de la Policía Local, dos de la Guardia Civil, 12 voluntarios de Protección Civil y un equipo de 8 personas de la Cruz Roja con medios acuáticos velaron por la correcta celebración de la fiesta, que transcurrió sin incidentes.

El concejal de Festejos, Ernesto Hernández, ha destacado que el Ayuntamiento de Mogán ha ideado una programación para todos los públicos, "pues es una noche especial, y de lo que se trata es que todos disfrutemos de ella y así ha quedado reflejado con un lleno absoluto".



Prohibición de hogueras durante el fin de semana

El Ayuntamiento de Mogán recuerda la prohibición establecida por el Cabildo de Gran Canaria de realizar durante todo el fin de semana hogueras y quemas agrícolas como consecuencia de la declaración de alerta por altas temperaturas y riesgo de incendios forestales en la isla.

La prohibición también afecta a los espectáculos pirotécnicos en terrenos forestales y en zonas próximas a masas forestales y a las barbacoas en las áreas recreativas del Cabildo hasta el que el Gobierno canario decrete el fin de la alerta por altas temperaturas.