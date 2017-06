El PP reprocha al Patronato de Turismo la imagen 'lamentable' del mirador de Bandama

El Grupo Popular en el Cabildo de Gran Canaria ha denunció ayer en la Comisión de Pleno de Turismo la imagen "lamentable" que presenta desde ya hace año y medio -tras los desprendimientos de rocas que se produjeron en enero de 2016 - el Mirador del Pico de Bandama, uno de los principales enclaves turísticos de la Isla con cerca de 200.000 visitantes anuales.

Baños cerrados con una cartelería tercermundista, barreras de plástico junto a la carretera de acceso, varias zonas acordonadas con cinta de obra raída o mallas metálicas oxidadas en la terraza del mirador conforman la estampa que se encuentran quienes visitan la Casa Mirador del Pico de Bandama, rehabilitado y reabierto al público en el pasado mandato.

Según explicó el consejero popular Carlos Ester durante la comparecencia en Comisión de la consejera insular de Turismo, Inés Jiménez, "si aspiramos a ser un destino turístico moderno y de calidad, Gran Canaria no puede seguir ofreciendo ni un minuto más una imagen tan desastrosa a los miles de turistas que visitan este emblemático lugar".

A preguntas del Grupo Popular en relación a las actuaciones anunciadas hace meses por el Patronato de Turismo a fin de reforzar la ladera de la montaña y garantizar la seguridad de los visitantes, Jiménez reconoció que el estado actual del Pico de Bandama "no es la mejor imagen para los turistas", y que el gobierno insular ha sido incapaz en año y medio de poner en marcha las obras al tratarse de "un expediente muy complejo en el que intervienen muchos departamentos administrativos".

Ante tales explicaciones, Carlos Ester instó a la consejera insular de Turismo "a ponerse manos a la obra de una vez", pues el abandono de este importante recurso turístico por parte del Cabildo de Gran Canaria "no hace más que confirmar que tenemos un gobierno que no gestiona y que no está encima de los asuntos".

Por otra parte, el gobierno insular tampoco ha iniciado trámite alguno para solicitar la catalogación de la Casa Mirador y el Búnker de Bandama a fin de garantizar la protección y conservación del histórico inmueble de estilo neocanario proyectado por el arquitecto Fermín Suárez Valido, tal y como acordó el Pleno de la Corporación en mayo de 2016 tras aprobar por unanimidad una moción presentada por el Grupo Popular.