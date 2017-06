El PP acusa a Morales de tener a la Isla "huérfana" de liderazgo

"Gran Canaria tiene el potencial y los ingredientes en todas las áreas para ser la capital del Atlántico Medio, y no lo es porque está huérfana de un liderazgo político que el Cabildo ha abandonado" sentenció el portavoz del PP en la corporación grancanaria, Felipe Afonso El Jaber, durante su intervención en el debate del estado de la Isla.

El consejero popular acusó a Morales de imponer "el frentismo, la bronca con todo el que no le dice amén, ya sea el Estado, el Gobierno canario, los ayuntamientos, las organizaciones empresariales o los socios de gobierno". Afonso remarcó que en el Cabildo "sólo vale la sumisión y obediencia".

Advirtió además al presidente del Cabildo de que" por mucha propaganda que siga realizando no va a evitar que los grancanarios consideren que han sido dos años de mandato perdidos". En este sentido, comentó que un dato de la "inoperancia del gobierno insular" lo demuestra que Gran Canaria no se está beneficiando como debería de la recuperación económica que disfruta la economía nacional ya que "encabeza las tasas de desempleo, y aún con 28.000 personas menos en edad laboral, tiene 12.000 personas más sin trabajo, lo que supone un 4,3 % de paro más que Tenerife y en 2,5 puntos más que la media de Canarias".

Afonso apuntó que aún están a la espera de que el presidente insular, que prometió un plan de choque contra el paro, presente el documento denominado Estrategia de Empleo 2016/2019, al tiempo que le reprochó, que pese a anunciar un gran rescate social no se hayan ejecutado más de 12,6 millones de euros en políticas sociales, y que de los 1,7 millones de euros previstos para emergencia social el pasado año sólo se ejecutara la mitad de este importe y se conforme con crear menos plazas para la dependencia que Tenerife.

También criticó que el Patronato de Turismo haya dejado de ejecutar el 15 % de su presupuesto y que Nueva Canarias, partido bajo el que gobierna el presidente, haya "boicoteado los planes de modernización del Sur" de la isla.

"Ni plan ni transforma"

Además, lamentó el portavoz del PP que el Consejo Insular de Energía solo haya gastado 90.000 de los 750.000 euros aprobados"y que el proyecto Ecoisla haya consistido en la "adquisición de un coche híbrido de 48.000 euros para Morales". Respecto al Plan Transforma 2017, que es el gran caballo de batalla del bipartito, dotado con 244 millones de euros ,Afonso comentó que "ni es plan, ni transforma, ni lo veremos en 2017", ya que no tiene "ni rumbo ni tino".

También entró de lleno en el tranfuguismo, y criticó que el Cabildo sea el único de Canarias que está sustentando en la "gran felonía que significa traicionar la voluntad de las urnas por decisión de NC y PSOE, con un presidente que prefiere un gobierno ilegítimo en el que no existe el diálogo con la oposición. Concluyó Afonso que "Gran Canaria merece un Cabildo con mejor gestión, mejor balance, y mejor talante".

Por su parte, el portavoz de Unidos por Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, comentó que el "peligro de que los que gobiernan hagan autobombo y la oposición solo crítica, es que los ciudadanos al final no crean nada". El que fuera presidente de la Casa Palacio en el mandato anterior echó en cara a Morales de que durante sus tres intervenciones no hiciera referencia a la ruptura del pacto de progreso de NC, PSOE y Podemos con que inició el mandato, y en el que no está la formación morada. "Me parece importante que se hubiera referido a que ahora gobierna un bipartito con dos tránsfugas" remarcó el portavoz de Unidos.

Dedicó la mayor parte de su tiempo Bravo de Laguna a comparar como Gran Canaria no crece al mismo ritmo que Tenerife. Aunque admitió que en Gran Canaria se genera empleo explicó que "aquí hay mucho gasto en obras que son poco decisivas".. Hasta se valió de las afirmaciones del expresidente del Cabildo de Tenerife, y presidente de la Autoridad Portuaria de Tenerife, Ricardo Melchior, para avalar la pérdida de liderazgo de la Isla."La realidad es que Tenerife supera a Gran Canaria desde hace veinte años y el Cabildo de la isla no reacciona ni aplica las políticas que debe hacer" aseguró.

Coincidieron todos los representantes de la oposición en culpar a Morales de paralizar la isla, pero , además el portavoz de Podemos, Miguel Monterro, le acusó nodedicar "ni un segundo a la autocrítica." El representante de la formación morada manifestó que ha habido un "empeoramiento de la calidad democrática", ya que "por mucho repetir mentiras no se convierten en verdad", haciendo referencia a los éxitos que "vende" el grupo de gobierno, que sustentan NC, el PSOE y dos consejeros no adscritos, María Nebot y Miguel Ángel Rodríguez, antes de Podemos, y que, a su juicio, "no existen".

Tanto María Nebot como Miguel Angel Rodríguez, tras defender la labor de sus respectivos departamentos, no dudaron en referirse al portavoz de Podemos, de quien se quejaron de "sus formas" y hasta pidieron su dimisión.