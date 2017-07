Antonio Morales: "No voy a entrar al trapo del PP y centrar en el transfuguismo el Debate"

Esta semana se ha enfrentado al primer Debate de estado de la Isla y ha dibujado una situación casi idílica de Gran Canaria gracias a su gobierno, sin un atisbo de autocrítica de la gestión de los dos últimos años. ¿De verdad que va todo tan bien?

Esta isla no está del todo bien, no como nosotros quisiéramos. Pero tampoco tengo la percepción de que yo haya dibujado una isla idílica, más allá de lo palpamos en la calle. Es verdad que no todo está bien, seríamos unos ilusos si pretendiéramos decir que no hay problemas. Estábamos haciendo un baance de nuestro trabajo en los dos últimos años, de dar respuesta a las inquietudes de los ciudadanos con respecto a nuestro compromiso con ellos cuando nos presentamos a las elecciones. Por supuesto que esta isla tiene muchos problemas por la precariedad laboral, la falta de empleo y la pobreza. Pero tiene el reto de asentar un nuevo modelo económico y de eso es de lo que pretendía hablar. Comunicar a la gente que este Cabildo tiene claro por donde transitar para lograr esas cotas de desarrollo social y económico que pretendemos. Y quedan muchísimas cosas por hacer. Frente al Cabildo anterior sin estrategia, acostumbrado a administrar los recursos que entraban y gastarlos sin más, nosotros dibujamos un proyecto de futuro. De todas formas, ya se encargan los grupos opositores de dibujar un escenario oscuro y negro.

Lo que más ha extrañado, y así lo ha criticado la oposición, es su silencio total sobre la ruptura del pacto de gobierno en el mes de febrero y los casos de transfuguismo de Podemos. ¿No cree que la ciudadanía necesita una explicación?

Yo creo que a la ciudadanía se le ha explicado esto, por activa y por pasiva, durante todo este tiempo. Hemos encargado informes de juristas expertos. Un especialista en Derecho Constitucional ha hecho un informe contundente y según la legislación actual no se puede calificar de tránsfuga a estas personas, les amparan sus derechos constitucionales y la Ley de Cabildo. Estamos hablando de una legislación nueva y me parece inaceptable que se les acuse a estas personas de tránsfugas y de atentar contra la democracia, porque es una acusación profundamente injusta.

¿Por qué?

Podríamos hablar de muchísimas cosas que hay detrás, entre otras que no han sido expulsados del partido, que fue Podemos el que rompió el pacto en este Cabildo, que les intentó cercenar sus derechos democráticos de participar en las comisiones o hablar en los plenos. Es un atentado contra su libertad y lo hemos explicado suficientemente, con informes del secretario y expertos. Lo que no vamos a hacer es entrar al juego del PP, que no tiene materia para hacer crítica. No voy a entrar al trapo del PP y centrar en el transfuguismo el Debate de la Isla y la propuesta de trabajo del grupo de gobierno. No caigo en esa trampa.

El martes dedicó la mayor parte de su discurso a defender su nuevo modelo económico y social, la denominada ecoisla, y aseguró que ya se ven los resultados. ¿En qué se basa para sostener que estamos mejor que hace dos años y que eso es consecuencia de la actuación del Cabildo?

Vamos a ver, lo que no puede ser en que si las cosas van mal, es culpa es del Cabildo. Si aumentara el paro y la pobreza dirían que es responsabilidad del Cabildo porque no actúa y no soluciona los problemas, pero si las cosas mejoran dirán que el Cabildo no tiene nada que ver. Las cosas ahora van mejor que cuando llegamos hace dos años.

