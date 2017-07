Frutas y verduras ecológicas para los comedores escolares de la villa

La sesión plenaria de Santa Brígida aprobó por unanimidad el mantenimiento del servicio público de comedores escolares y el apoyo a la extensión a los tres centros de infantil y primaria de la iniciativa de ecocomedores, una experiencia que se realiza en el CEIP Juan del Río Ayala y que se quiere trasladar a los centros de La Angostura y de La Atalaya, ya que con ello se potencia la agricultura ecológica en la zona y el consumo de productos kilómetro 0.

Este acuerdo fue adoptado en un pleno en el que hubo un agrio debate en torno a la propuesta del PP de beneficiar fiscalmente a los menores cuyas madres han sufrido violencia de género, recriminándoles otros partidos que desmantelaran los servicios de apoyo a la familia y a las mujeres víctimas de violencia machista con los que contaba el Ayuntamiento, financiados por el Cabildo.

La sesión plenaria ordinaria se desarrolló durante cuatro horas. Al principio del pleno tuvo lugar la incorporación al cargo del nuevo concejal de la agrupación electoral Ando Sataute, Daniel López, en sustitución del dimitido Eduardo Martín, exconcejal de Urbanismo, que renunció a su acta por razones personales. La discusión política se produjo en el debate de las mociones de los distintos grupos. Ando Sataute logró la unanimidad en su propuesta de rechazo a la violencia en el deporte, para lo que solicitará el apoyo del Cabildo y del Gobierno de Canarias. Asimismo, logró el apoyo de todos los concejales para la instalación de un punto de recarga semirápida para vehículos eléctricos que permita situar al municipio en el mapa de la red para este tipo de vehículos en auge.

Tono subido

El debate comenzó a subir en el punto de la defensa de los comedores escolares, al plantear el portavoz de Ando Sataute, Melquiades Álvarez, el rechazo a la privatización de estos servicios y propugnar el apoyo al proyecto de ecocomedor del CEIP Juan del Río Ayala y que pueda llevarse a cabo en el CEIP de La Angostura y en el Illera de la Mora, en La Atalaya, con apoyo a la agricultura ecológica y local, en lo que se denomina consumo 'kilómetro cero'.

La réplica le llegó de la portavoz popular, Inmaculada Sáez, quien criticó al grupo que presentaba la moción por tener una tendencia de "izquierda ideológica" que sacaba las cosas de contexto, usando términos incorrectos, al señalar que en España no se habían privatizado servicios públicos esenciales, sino tan sólo externalizado, señalando que están a favor de la moción pero no contra el Gobierno de España, que "está a favor de que los niños coman bien".

Esta intervención fue respondida por el concejal de C's, Juan José Pons, quien dijo que para solucionar esa controversia se corrigiera en la moción el término privatización del servicio público por "gestión privada del servicio público", si bien criticó al PP por usar términos diferentes para lo que significa lo mismo. Más duro fue Melquiades Álvarez, quien aceptó la propuesta de C's, pero dijo a la concejal popular que "el juego de términos no altera el resultado".

El Partido Popular también consiguió la unanimidad en su moción para la instalación de pasos de peatones luminosos e inteligentes para el municipio con el fin de mejorar la seguridad vial en un pueblo cuyos principales núcleos de población están atravesados por la carretera del centro. El concejal de Nueva Canarias, José Luis Álamo, se comprometió a trabajar con los ediles del PP en cuanto se incorpore de sus vacaciones, mientras el alcalde, José Armengol recordó que el municipio está trabajando un plan de seguridad vial solicitado por los vecinos en las asambleas de barrio, y la actualización de un estudio sobre la carretera GC 15 que atraviesa el municipio.

El debate más intenso se produjo con la petición de promover beneficios fiscales a favor de los menores hijos de víctimas de violencia de género, ya que la moción del PP fue inmediatamente respondida por la concejal de Ando Sataute, Rosalía Rodríguez, quien declaró estar "sorprendida e indignada por esta propuesta cuando su partido desmanteló los servicios de apoyo familiar y de atención a las víctimas de violencia de género".

En este momento, Inmaculada Sáez pidió disculpas en nombre de sus siglas por lo sucedido, pero advirtió que esas decisiones recaen "sobre las espaldas de quienes las impulsaron al ser su responsabilidad", argumentando que "esta propuesta es de quien le habla y de los concejales de mi grupo", achacando lo sucedido al responsable municipal de aquella decisión, que fue el exalcalde Lucas Bravo de Laguna.

En este punto intervino el concejal socialista y responsable del área de Atención Social, Lucas Tejera, quien calificó la situación de "chota" por "no asumir la responsabilidad del anterior grupo de gobierno de su partido, cuando usted nos recuerda continuamente que hay que responsabilizarse de lo bueno y de lo malo", a lo que añadió que muchos días "no puedo dormir gracias a ustedes porque diariamente veo muchísimos casos flagrantes que no podemos atender porque no contamos con un servicio que hoy podríamos haber tenido".