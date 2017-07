Mamerto Cabrera asegura que Gran Canaria es donde mejor va el alquiler

Mamerto Cabrera Cabrera, consejero delegado de Cicar, destacó que el negocio del alquiler de coches va "bastante bien" en todas las Islas gracias al tirón que está experimentado el turismo, y desveló que incluso este año está resultando mejor que el pasado, que ya fue un ejercicio "muy bueno". Pero, precisó que si bien en todas las islas del Archipiélago el negocio de rent a car se está beneficiando del incremento en la entrada de turistas, es Gran Canaria la isla que registra el mayor crecimiento.

Uno de los indicadores de esta buena racha, según dijo, es el aumento del número de días que los turistas contratan este servicio de coches. La media se sitúa en unos cuatro días, aunque hay clientes que los piden por una semana y hasta por dos.

No obstante, Mamerto Cabrera comentó que han visto que se está llegando a un techo de crecimiento, dado que todas las camas están llenas, y lo más probable es que no se puedan seguir registrándose subidas tan notorias, en tanto que no caben más turistas en los establecimientos alojativos, que llevan con plena ocupación estos últimos años.

El consejero delegado de Cicar aseguró que también corren "buenos tiempos" en el negocio de la venta de coches que realizan en todas las Islas, a través de Orvecame, participada por la empresa Cicar.

Pero, en realidad, los inicios de esta empresa familiar, que ahora llevan los hermanos Nieves, Pedro Mamerto, y Ángeles Cabrera Cabrera, arranca de un pequeño negocio que puso en marcha el progenitor. Cuando en 1967 Mamerto Cabrera Medina cerró su carpintería y montó con escasos recursos económicos su empresa de coches de alquiler, con cinco Seat 124, el turismo en Lanzarote era incipiente y con un futuro incierto. Lo que no se imaginó este emprendedor conejero, fallecido en 2003, era que el negocio que creó se convirtiera en un referente en toda Canarias.

A partir de los años 80, Cabrera Medina pasa a ser líder entre las empresas del sector. Se abren oficinas de alquiler en las zonas turísticas y en 1986 se constituye Autos Cabrera Medina como empresa familiar y se trasladan sus instalaciones a una nave del polígono industrial de Playa Honda.

Compra de Cicar

El consejero delegado de Cicar, que lleva el mismo nombre de su padre, explicó que fue en 1989 cuando se realizó la compra de Cicar. La empresa, que era propiedad de Cristóbal García ya tenía presencia entonces en Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote.

Sin duda, el desarrollo del turismo ha sido y sigue siendo el principal motor de este negocio. Fue en 1991 cuando se constituyó Overcame, que comienza su andadura en la isla de Los Volcanes, y después da el salto a Fuerteventura para continuar su expansión en Gran Canaria y Tenerife.

El ejemplo de esfuerzo y constancia que trasladó el creador de este negocio no sólo lo han sabido mantener sus hijos sino que incluso lo han aprendido sus nietos. La tercera generación de los Cabrera Medina se ha sumado también con un importante espíritu de lucha a este negocio de alquiler y venta de coches. El consejero delegado de Cicar recordaba que su padres siempre dijo que "la fuerza está en la unión, en ser todos una piña para salir adelante y afrontar el futuro".