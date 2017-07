El edil Aridane Herrera abandona Cambio por Sataute y se pasa al Grupo Mixto como concejal no adscrita

En el escrito presentado por el edil, se explica que "tras ingresar a formar parte del grupo político CxS, y con ello haberme presentado en las dos últimas convocatorias de elecciones por este partido, y fruto de la renuncia de dos compañeros tomé posesión, con la máxima ilusión y disposición, con el fin de contribuir con mi trabajo a la atención de los vecinos y vecinas de la Villa".

Asimismo, señala que "si bien mi entusiasmo y compromiso con el proyecto que representan se ha visto mermado y a la postre completamente desdibujado, a medida que he ido comprobando cómo no se ajusta su actual actividad política al compromiso social del proyecto que ilusionantemente había defendido".

En este sentido, añade que "he tratado de conjuntar mis fuerzas con las del resto de concejales y concejalas que forman parte de Cambio por Sataute, ahora bien, por una parte u otra, no he sentido en ningún momento haber formado parte del equipo, por el contrario, he comprobado una actitud política paralizante, del grupo y hacia mi persona, dejando de atender lo que considero prioritario en un concejal, tenga la responsabilidad política que ostente, y en nuestro caso desde la oposición".

Al respecto añade que "he abogado por una oposición constructiva, priorizada a unos principios morales y pagada a la necesidad de los vecinos y vecinas, algo que no se ha practicado, dejando de lado la hoja de ruta que se había presentado agudizando el estado actual del municipio", por lo cual ante "mi difícil posición y mi compromiso vigente con los vecinos y vecinas a quienes ni quiero ni debo decepcionar y atendiendo el artículo 73.3 de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local: comunico mi abandono al grupo político Cambio por Sataute CxS en el Ayuntamiento de Santa Brígida y pasar a formar parte de los no adscritos".

Nuevo cambio en la composición de la Corporación

El Ayuntamiento de Santa Brígida cumple en estos días el segundo aniversario del actual mandato. De las 13 candidaturas que se presentaron a las elecciones, 8 lograron representación, si bien se han producido diversos cambios en cuanto a los concejales electos. El caso más destacado es el del PP, en el que habían conseguido cuatro concejales pero han dimitido las tres personas que encabezaban la lista y, días atrás, perdió una de sus concejalas al abandonar el citado grupo la edil Raquel Santana. Igualmente, en Cambio por Sataute (CxS) se mantienen los dos primeros candidatos, pero el tercer puesto logrado dio lugar a la renuncia de los que figuraban en dicha posición y en el cuarto puesto, por lo que tuvo que asumir el cargo el quinto en la lista que en el día de hoy ha abandonado CxS.

En el caso de ANDO Sataute, se produjo el pasado mes la dimisión de Eduardo Martín y la renuncia de la siguiente candidata, por lo que en el pleno del jueves 29 se incorporó el nuevo concejal, Daniel López, con lo que son ya ocho los cambios de concejales que hasta la fecha se han producido respecto a la composición inicial de las listas electorales con representación municipal.

La composición del Pleno queda a partir de ahora de la siguiente forma: ANDO Sataute, 4 concejales; PP, tres concejales, CxS (Cambio por Sataute), dos concejales, UxGC (Unidos por Gran Canaria), dos concejales. Junto a ellos, un concejal por el PSOE, NC (Nueva Canaria), Cs (Ciudadanos), CCD (Coalición de Centro Democrático) y dos ediles no adscritos.