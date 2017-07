El Cabildo agiliza el sistema de fraccionamiento y pago aplazado de tributos de Valora

El Cabildo de Gran Canaria agilizará el sistema de aplazamiento y fraccionamiento de los pagos de los tributos gestionados por Valora a través de una ordenanza que tiene en cuenta, por primera vez, la capacidad económica de los ciudadanos.

Valora seguía la normativa vigente, entre ellas la Ley General Tributaria, sin un reglamento interno en el que confluyeran sus distintos aspectos, lo que en ocasiones obligaba a analizar cada caso, algo que la nueva ordenanza evitará porque ordena los criterios a seguir, informa el Cabildo en un ayuntamiento.

De este modo, los contribuyentes con dificultades transitorias podrán hacer frente a sus obligaciones de manera más cómoda y sencilla, y con mayor seguridad jurídica, no solo para la ciudadanía, también para el propio organismo.

El contribuyente puede solicitar tanto aplazamiento -es decir, diferir el pago y al término volver a valorar su situación y decidir si paga el total, lo fracciona, o pide un nuevo aplazamiento-, como fraccionamiento. En este caso, la cuota mínima es de 30 euros al mes y debe ser domiciliada.

Así, el nuevo sistema establece que si el ciudadano ingresa menos de 22.000 euros al año podrá pedir hasta 36 meses de fraccionamiento de sus tributos, sanciones y liquidaciones gestionados por el organismo público insular Valora, ya sea con ayuntamientos o Cabildo.

A partir de 22.000 euros, el fraccionamiento máximo será de 30 meses.

Ello siempre que no sean tributos de devengo periódico, es decir, como el IBI o el impuesto de circulación, que son anuales, en cuyo caso los meses de fraccionamiento no pueden superar los 12 para que no se solape con el siguiente año.

El nuevo texto será presentado para su aprobación al pleno del Cabildo, trámite tras el que será expuesto para la presentación de posibles alegaciones durante 30 días y, resueltas éstas, será publicado de forma definitiva y entrará en vigor, previsiblemente en el último trimestre del año.