Los socios del Club El Mesón lo proponen como centro de mayores

El Club de Recreo y Cultura El Mesón lleva en estado de abandono desde hace una década y sus 75 socios activos pagan una cuota mensual de 9 euros por unas instalaciones de las que no disfrutan. Una parte de los socios quiere donar el complejo, que cuenta con dos edificios y un terreno, al Ayuntamiento de Teror para que lo transforme en un centro para mayores. Carlos Rivero, socio, es partidario de que sea cedido al Consistorio. "El club es insostenible, tarde o temprano llegará a manos de las instituciones", comenta Rivero.

Tano Castellano, su presidente, declaró que ha convocado una asamblea para el día 20 de julio para decidir si, de momento, ceden el terreno colindante. También aseguró que por ahora no piensa en donar el complejo al Ayuntamiento. Otro socio de El Mesón, que ha preferido permanecer en el anonimato, denunció que una parte quiere vender todas las instalaciones para lucrarse económicamente. "Esto va en contra de los estatutos propios del club", detalló este socio.

Mientras su presidente no ha querido hacer declaraciones, alegando que "hasta que la asamblea no decida qué hacer con el solar no hay nada de que informar", Carlos Rivero desveló los acontecimientos de las últimas asambleas. "Hubo un grupo que se quería dar de baja del club porque ya no funciona", cuenta Rivero, "y decidieron que querían proponer la cesión al Ayuntamiento". Estos socios deciden acudir a los políticos para consultar si se podía convertir en un centro de mayores antes de proponerlo en la próxima asamblea. "Los otros socios se lo tomaron como una traición por acudir al Consistorio antes de comentárselo", reveló. Rivero cuenta que desde entonces las asambleas y las dos partes se "han politizado".

El Club lleva en desuso desde hace varios años, tan solo ha albergado alguna fiesta, ya que se puede alquilar para celebraciones. "Las instalaciones están en mal estado, no hay mantenimiento y faltan baños", explica Rivero, "por eso hay que votar cuanto antes el futuro del club", añadió. Tanto Rivero como el socio denunciante prefieren convertirlo en un centro para mayores. "Las instalaciones se transformarían por poco dinero y se volverían a usar", explica Rivero, que lamenta la situación actual que se vive en las últimas asambleas.

"Quedamos 75 socios de los cuales el 95 % son mayores de 60", revela Rivero. "En la asamblea que hubo por el malestar de la reunión con los políticos se llegó a decir que si hubiéramos ido todos de la mano ya se habría arreglado", desveló. Rivero lamenta que por rencillas entre los socios no se consiga la finalidad que muchos buscan. "La mayoría de los socios queremos convertirlo en un centro para mayores", asegura Rivero, quien lamenta que por hacer política con el tema no se haya avanzado.

Rivero afirmó que entiende que el grupo de socios acudiera a los políticos antes de proponerlo en la asamblea. "Si el Ayuntamiento no lo hubiese aceptado habrían montado una asamblea sin conocimientos certeros", opina Rivero. De momento, la próxima votación decidirá si ceden el terreno colindante. Rivero y el socio denunciante aseguran que la mayoría seguirán proponiendo su transformación en un centro para mayores. "Habrá que ir paso a paso, pero lo lograremos tarde o temprano", sentenció.