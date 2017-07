El cine de una Isla de verano llega esta semana a Teror

El 'Cine de una Isla de Verano' llega a Teror esta semana con la proyección de tres películas al aire libre, del lunes 10 al miércoles 12 de julio. Este lunes 10 de julio, se ofrecerá la película 'Animales fantásticos y donde encontrarlos'. Será a las 21:00 en la Calle Real de la Plaza-esquina Calle Riego, y no en la Plaza de Sintes, como estaba previsto, por cambios de agenda. El martes 11 de julio estará 'Allied' en la Calle Iglesia Chica, junto a la Basílica del Pino, a las 21:00 horas. Y el miércoles le toca a 'Un monstruo viene a verme', que se proyectará también a las 21:00 en la Plaza de Sintes, y no en la Calle Real como se había programado en principio. Esta película no está recomendada a menores de 12 años.