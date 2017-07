Peñate culpa a la Insular del PSOE de no tomar posesión como concejal

El número dos de la lista del PSOE en Valsequillo, Aridane Peñate, responsabiliza al secretario insular del partido en Gran Canaria, Ángel Víctor Torres, de que aún no haya accedido a tomar posesión del acta de concejal después de que el actual y único edil socialista del municipio, Víctor Navarro, no le haya dado el relevo a mitad del mandato, tal y como convinieron los dos en vísperas electorales y dejaron firmado en un documento. Ese documento no fue reconocido por la asamblea local del PSOE de Valsequillo porque no fue informada del acuerdo que sí conoció antes de las elecciones la ejecutiva local.

"Victor se ha agarrado bien a la silla y no la quiere soltar", señala Peñate Navarro del actual concejal socialista y compañero de partido. "Es una pena que estas cosas ocurran hoy día donde la ciudadanía ha dejado de confiar en los políticos. Con actuaciones como ésta, ocurrida en un municipio de no más de 9.300 habitantes, ponemos en bandeja de plata esa mala apreciación que se tiene de la política española. La palabra hay que cumplirla en todos los sentidos. ¿Qué garantía ofrece un político que no cumple ni siquiera un acuerdo entre iguales?", se pregunta.

Peñate señala que hace un mes que hizo la primera notificación al partido (tanto a nivel local como insular y regional) y en ese tiempo "Víctor Navarro no se ha dirigido a mi persona para intentar solucionar esta falta de lealtad. Mucho más lejos de la realidad, ha intentado buscar apoyos asamblearios sin razón de ser para no hacer cumplir lo acordado. No se puede dejar la papa caliente sobre los poquísimos militantes locales, muchos de ellos no bien informados por la propia ejecutiva en su momento, cuando la verdadera responsabilidad y decisión recae sobre Victor Navarro. No es justo ni serio. No se trata de dividir ni de elegir, se trata de cumplir con los acuerdos y de sumar".

Para Aridane Peñate, "lo verdaderamente relevante y lo que más me preocupa, es que el secretario insular del PSOE de Gran Canaria, Ángel Victor Torres, no me haya respondido a ninguno de los dos burofaxes enviados con fecha de 2 y 9 de junio de 2017, mediante los cuales se le informaba de todo el proceso ocurrido, se le añadía una copia del acuerdo político y se le solicitaba que abogara por hacer cumplir el acuerdo entre Víctor Navarro y José Aridane Peñate, en términos de la legalidad vigente, como precepto constitucional y como cumplimiento de los valores éticos que deben amparar a un socialista. ¿Cómo podemos defender nuestros ideales ante la ciudadanía cuando somos incapaces de cumplir los compromisos, incluso estando los mismos en negro sobre blanco?, se vuelve a preguntar".

El candidato denunciante asegura que Ángel Víctor Torres no se ha puesto en contacto con él ni se ha reunido con ambas partes, y ni siquiera se ha manifestado al respecto. "Sé que, supuestamente, es muy buen amigo de Víctor Navarro y que éste forma parte de su plataforma de la ejecutiva insular del PSOE de Gran Canaria, pero yo también soy militante socialista, también pago la cuota anual y también soy compañero"."Verdaderamente este tipo de cosas no las entiendo, un secretario general insular tiene que estar para toda la militancia por igual, y lo que no puede ser es que aún mandando las cosas por escrito, que dejan constancia, no haya ningún acercamiento por su parte. Intentaré mandar un tercer burofax a la Secretaría Insular del PSOE", añade.