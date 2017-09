Daira Santana se alza como Miss Universo Las Palmas 2017 en Mogán

La candidata Daira Santana de 26 años fue elegida, este sábado por la noche, Miss Universo Las Palmas en la gala celebrada en el Puerto de Mogán, en la que participaron 17 candidatas y contó con las actuaciones de Rubén Dizá y Cristina Ramos.

Paola López ha sido elegida Primera Dama de Honor; Rosalía Daud, Segunda Dama de Honor; Zaida Talavera, Miss Simpatia y Andrea Peraza, Miss Fotogenía.

El jurado estuvo compuesto por 8 miembros, entre ellos Christopher Mateo, ganador de la gran final del 'reality' de Telecinco Supervivientes 2015; el diseñador de Mogán Oliver Hernández; la actriz canaria, Yanely Hernández; así como la alcaldesa del municipio, Onalia Bueno, que participó como presidenta pero sin voto.

Las chicas realizaron dos posados para puntuar, uno en traje de baño y el otro con vestido de noche de la reconocida firma Rosa Clará, que estrena sus propuestas en el certamen.

Actuaciones

El evento estuvo animado con las actuaciones de los cantantes Cristina Ramos y Rubén Dizá, mientras que el diseñador Oliver Hernández, natural de Mogán, anunció que vestirá a la ganadora durante su participación en el concurso Miss Universo España y que lucirá dos vestidos: una fantasía inspirada en la vestimenta típica canaria, y otra de noche, con flores bordadas y pedrería de color rosa maquillaje.

El cantante canario aportó ritmo al certamen con su último single 'Me quedo aquí', utilizado en todas las actividades paralelas al concurso, y resaltó su satisfacción por poner voz y ritmo a la belleza canaria, "ya que es una gran alegría que la gala se celebre en Mogán, un municipio al que tengo mucho cariño", añadió.

Cristina Ramos, cantante canaria reconocida a raíz de su triunfo en 'Got Talent España 2016', aportó la versatilidad y calidad de su voz, donde combinó varios estilos musicales. Entre sus temas destacó la versión acapella de 'I will always love you' de Whitney Houston y 'I will survive' de Gloria Gaynor.

Las participantes han disfrutado durante estos días de varias visitas y divertidas actividades programadas en Mogán. Incluso, antes de desplazarse al municipio del sur de Gran Canaria realizaron una visita el pasado jueves a la Virgen del Pino, ataviadas con ropa la vestimenta tradicional. El resumen de esta agenda previa a la gala fue proyectado en las pantallas del escenario durante la obertura.

Promoción

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Mogán, Grimanesa Pérez, ha destacado la promoción exterior que supone la celebración del evento por primera vez en Canarias en el municipio turístico.

"Se trata de una gran oportunidad para publicitar el municipio y, sobre todo, el enclave del Puerto de Mogán", en un acontecimiento en el que participan un total de 90 países, y donde el Ayuntamiento colabora con el espacio y 5.000 euros, entre otros servicios.

Miss Universe Spain

Miss Universo Spain es el certamen de belleza español previo al concurso internacional de belleza Miss Universo, que tiene como objetivo la búsqueda de la belleza integral, "la elegancia, la personalidad, la clase, el saber estar, la comunicación y la seguridad de las candidatas", informó la organización.