Gran Canaria creará su propia "Cotmac", con un órgano técnico y otro político

El Cabildo de Gran Canaria creará su propio órgano de evaluación ambiental, una "Cotmac" propia conformada por un órgano técnico y otro político que garantice la coherencia del territorio de la isla y la proyección de su paisaje, ha anunciado hoy su presidente, Antonio Morales (NC).

El presidente de la corporación insular ha hecho este anuncio al inaugurar las jornadas que hoy se celebran en isla para analizar las consecuencias de la nueva Ley del Suelo y de los Espacios Protegidos Naturales de Canarias, en las que se han inscrito 700 personas.

Estas jornadas contarán con nueve sesiones impartidas los lunes de septiembre y octubre, con fecha de finalización el 8 de noviembre, coincidiendo con el Día Mundial del Urbanismo.

Entre los temas que serán abordados en las tres ponencias diarias impartidas por cerca de una veintena de profesionales del sector figuran cuestiones como la clasificación del suelo, el nuevo sistema de planeamiento de Canarias, el alcance de la evaluación ambiental, la protección de la legalidad ambiental, territorial y urbanística, el régimen sancionador, las novedades en los espacios protegidos y aspectos turísticos previstos en la ley.

Tal y como ha destacado Antonio Morales en este acto inaugural, es "imprescindible" y "fundamental" trabajar de forma "coordinada" tanto desde las "instituciones insulares como desde las locales" y con "todos los entes que tengan competencia e intervengan en el territorio".

En este sentido, ha recordado que el grupo de gobierno que preside (NC-PSOE) "no está de acuerdo con esta ley" en la que "se han introducido modificaciones".

Así mismo, ha adelantado que "se crearán los instrumentos necesarios para facilitar la coordinación, el seguimiento e interpretación de la norma" con el objetivo de que exista un "marco común" para que "la interpretación sea la misma en todo el territorio".

Desde el Cabildo de Gran Canaria, ha explicado, "se creará una Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (Cotmac)".

Morales ha criticado que se pretenda presentar a este tipo de órganos como "instrumentos que frenaban al territorio" y ha destacado que seguirán vigentes, con "al menos siete insulares más los instrumentos medioambientales que se creen en los municipios".

En este sentido, ha insistido en que todas las cuestiones "tendrán que analizarse conjuntamente escuchando a todos los expertos" en esa tarea de que el desarrollo de Gran Canaria se haga teniendo en cuenta que su territorio "es un espacio especialmente sensible y que necesita un tratamiento especial" para "no seguir ocupando suelo, respetar el paisaje y no acelerar las causas del cambio climático".

A su juicio, esta ley no tendrá especial repercusión en el sector de la construcción, ya que "en estos momentos esta isla tiene el suelo urbano suficiente y necesario para afrontar los retos de futuro", tanto "en materia turística como residencial", por lo que "no es necesario que se califique más suelo", ha subrayado.