Morales asegura que los vertidos no son un problema en toda Canarias sino en una de las islas

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales (NC), ha negado hoy que haya mentido sobre la situación de los vertidos al mar en la isla, donde ha vuelto a asegurar que "las aguas se depuran", a diferencia de lo que ocurre en Tenerife, según ha destacado.

"En Gran Canaria se depuran las aguas. Siento que no les guste a quienes pretendían justificar que esto es un mal generalizado a toda Canarias", ha sentenciado Morales, que ha salido, así, al paso de críticas de partidos de la oposición del Cabildo y de autoridades del Gobierno canario, presidido por CC, que le han acusado de no decir la verdad sobre este asunto.

Frente a esas acusaciones, el presidente ha dicho que "el Cabildo de Gran Canaria no ha mentido, no va a mentir nunca".

Y ha agregado que "los datos están ahí", en documentación que él mismo dio a conocer días atrás en los medios de comunicación y que, según ha destacado, "cualquiera puede pasar a verlos por el Consejo Insular de Aguas".

Morales ha añadido que insiste en su planteamiento, porque considera preciso salir al paso de dirigentes políticos que han querido dar a entender que la situación de los vertidos al mar es igual en todo el archipiélago al creer que, "largando la tinta del calamar, parece que se despista la realidad sobre un problema serio que tiene una de estas islas, que tiene que solucionar".

"Porque yo no sé en qué han hecho las inversiones de los últimos años en Tenerife, y no me corresponde a mí juzgarlo, pero está claro que en este campo no han actuado. Y en otras islas sí se ha actuado", ha apostillado, reiterando que el de los vertidos "no es verdad que sea un mal generalizado en toda Canarias".

Y ha argumentado: "Nosotros no podíamos aceptar ese razonamiento, porque eso genera alarma social, trasciende nuestras fronteras, y no es cierto".

Antonio Morales ha hecho estas declaraciones a preguntas de periodistas tras presentar una campaña contra el sometimiento en relaciones de pareja entre jóvenes promovida por el Cabildo con colaboración del grupo musical Efectos Pasillo, que ha grabado un vídeo con motivo de la iniciativa.