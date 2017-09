Infecar recupera la feria del agua después de 12 años y añade energía

La Feria Canagua&energía que recupera el Cabildo de Gran Canaria tras doce años acaba de recibir la calificación de Feria Oficial de Canarias y ha completado el cupo de organismos, entidades y empresas para participar en esta cita internacional que tendrá lugar en Infecar del 5 al 8 de octubre, explicó el consejero de Desarrollo Económico, Energía e I+D+i, Raúl García Brink.

Además, la próxima edición, enriquecida por el Cabildo al sumar al agua la necesaria combinación con la energía, de ahí su nueva denominación Canagua&energía, estará auditada por la UFI (The Global Association of the Exhibition Industry), la principal organización mundial de ferias, agregó junto al consejero de Sector Primario, Miguel Hidalgo, tras la reunión del Comité Organizador.

Así, la 11ª Feria Internacional Canagua&energía, 'Soluciones integrales de agua y energía para entornos aislados', tiene como objetivo convertir a Gran Canaria y Canarias en referente de la promoción de las energías limpias, dar conocer nuevos modelos en la eficiencia energética y la reutilización del agua, así como facilitar las oportunidades de negocio en el sector.

Participantes

Las entidades participantes ofrecerán las últimas novedades en el sector del tratamiento del agua, las energías renovables y la eficiencia energética al tiempo que Canagua&energía ofrecerá charlas y actividades formativas. El encuentro contará con dos jornadas dedicadas a los profesionales, el jueves y el viernes, mientras que el sábado y domingo estará abierta al público general, de especial importancia para generar conciencia.

Las dos jornadas profesionales han sido organizadas con la colaboración del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Asociación Española de Desalación y Reutilización (AEDyR) y Enviro Networking.

Canagua&energía 2017 está organizada a través de Infecar y los Consejos Insulares de Aguas y Energía de Gran Canaria, y cuenta con el patrocinio de Acciona Agua, Enercon, Canaragua y Cajasiete y la colaboración, además, de Casa África, Plocan, y el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias Oriental.