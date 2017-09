Paralizada la ampliación del Complejo de Deportes de Valsequillo

Las obras de ampliación y mejora del Complejo Municipal de Ocio, Deporte y Salud La Piscina continúan paralizadas, según ha denunciado Asamblea Valsequillera. "La historia se repite en Valsequillo. Son unas obras que debieron haber concluido en el mes de junio, según informó el Ayuntamiento en su página web, pero en las que no se registra ningún tipo de actividad desde hace meses", señaló el concejal de AV Juan Carlos Hernández Atta.

"Desde que se paralizaron las obras, llamé al concejal de Deportes para que me informara de los motivos de esta incidencia. En aquel momento me confirmó que había problemas con la empresa adjudicataria, por motivos económicos, por lo que se estaban elaborando los informes técnicos pertinentes. Desde entonces no hemos tenido más noticias, por lo que en el último pleno solicitamos información detallada sobre cuál es la situación actual de esta obra, que ya debía estar terminada y a disposición de los usuarios", denuncia el concejal de Asamblea Valsequillera.

AV considera que, al igual que ocurriera con la cancha de Correa, "la información brilla por su ausencia. La obra lleva varios meses paralizada, pero el grupo de gobierno no ha informado a la población, ni a los grupos de la oposición, de los motivos de esta incidencia".

Según Atta, este grupo de gobierno sólo realiza reuniones para informar de los proyectos que pretende llevar a cabo, pero no para detallar los errores de su gestión. "No lo hizo en tiempo y forma el caso de la cancha de Correa y no lo ha hecho, hasta ahora, con este nuevo caso", critica el concejal de AV. Asamblea Valsequillera continuará exigiendo al grupo de gobierno (Asba-PSOE), que informe a los vecinos del municipio y a los grupos de la oposición, de los motivos.