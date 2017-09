Marcos Rufo, reelegido presidente local del PP de Santa Lucía de Tirajana

El Partido Popular de Santa Lucía de Tirajana ha celebrado su asamblea local en la que ha resultado reelegido por unanimidad Marcos Rufo Torres como presidente de la organización.

Durante la celebración del acto, Rufo estuvo respaldado por la secretaria general del Partido Popular de Canarias y presidenta de la organización en Gran Canaria, Australia Navarro, así como de numerosos cargos políticos y orgánicos del PP en la Isla; entre ellos la secretaria general insular, Auxiliadora Pérez; los vicesecretarios Jorge Lahoud y Dámaso Arencibia, los diputados nacionales María del Carmen Hernández Bento y Guillermo Mariscal y el senador Jorge Rodríguez.

Marcos Rufo, que logró el cien por cien de los votos, ha señalado tras resultar reelegido que afronta esta nueva etapa con ilusión, arropado por un nuevo equipo que tiene como principal objetivo lograr una mayor implantación del PP en el municipio para lograr que el partido sea una opción de gobierno de cara a los comicios de 2019.

Durante su intervención, el recién elegido presidente del PP de Santa Lucía de Tirajana agradeció a todos los militantes y simpatizantes el apoyo mostrado al equipo que conforma la nueva ejecutiva del partido y ha asegurado que sus integrantes se encuentran a la altura de las responsabilidades que han adquirido. "Trabajaremos intensamente para que los habitantes de nuestro municipio perciban que el Partido Popular es el único capaz de sacar las cosas adelante con eficacia".

Por su parte, la presidenta del PP de Gran Canaria, Australia Navarro, felicitó al nuevo presidente local y resaltó que "si mantenemos la unidad y la cohesión interna, representando la esperanza para todos los grancanarios, alcanzaremos nuestro objetivo: recuperar el terreno perdido, representar la auténtica opción de cambio para devolver a Gran Canaria el liderazgo que le corresponde dentro y fuera del Archipiélago".

Navarro indicó el Partido Popular debe ser capaz de trasladar a la ciudadanía que "existe otra forma de hacer las cosas, dando la importancia a lo que verdaderamente importa; el bienestar de los grancanarios y el pleno desarrollo de la Isla en todos los ámbitos".

Para ello – continuó la presidenta del PP insular- resulta esencial fortalecer las estructuras internas del partido, algo que hemos iniciado con la celebración de las diferentes asambleas locales en los 21 municipios de Gran Canaria. "Ahora toca redoblar compromisos y esfuerzos para dar la vuelta a la actual situación que mantiene a nuestra isla paralizada", comentó.

Australia Navarro resaltó que Canarias, y Gran Canaria de una manera especial, no puede consentir las actitudes y las políticas que vienen desarrollando en los últimos años el Gobierno canario y el Cabildo de Gran Canaria. "Un claro ejemplo lo tenemos en el lamentable caso de las microalgas y los vertidos incontrolados al mar. No han sabido, no han querido solucionar este grave problema. Para despistar, desde ambas instituciones se ha puesto en práctica, una vez más, el trasnochado y rancio insularismo para hacer negocio electoral. Manosean el sentimiento de la gente en sus enfrentamientos, pero los problemas siguen ahí", concluyó Navarro.