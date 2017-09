Mogán inaugura el primer curso del aula adscrita a la Escuela de Idiomas

El Aula adscrita a la Escuela Oficial de Idiomas (AEOI) de Arguineguín recibióel pasado jueves sus primeros alumnos. La AEOI del municipio de Mogán ofrece este curso el nivel de inglés básico 1 los martes y jueves, de 16.30 a 18.45 horas, y el nivel de inglés básico 2 también martes y jueves, de 18.45 a 21.00 horas. La clase cuenta con 43 matriculados y una lista de espera de otros 20 alumnos.

El aula adscrita a la Escuela Oficial de Idiomas de Maspalomas, denominada AEOI Mogán, comenzó clases este jueves con el nivel de inglés básico 1 al completo. Los 43 alumnos que forman parte de este grupo fueron recibidos por la alcaldesa de Mogán, Onlia bueno, quien les animó a "aprovechar esta oportunidad de formación, ya que para trabajar en un municipio turístico se necesita, al menos, tener una formación básica en inglés".

Bueno destacó que esta iniciativa es una "reivindicación histórica" del municipio y uno de los compromisos que adquirió su grupo de gobierno.

La edil resaltó que "no se entendía que el segundo municipio turístico de Gran Canaria no contase con una formación en idiomas, cuando otros municipios de la Isla, que no tienen camas turísticas, tienen centros de idiomas".

Tras la apertura del curso, Bueno concluyó apuntando "el logro alcanzado por este grupo de gobierno con la implantación del aula de idiomas en Mogán. Un aula que seguramente continuará creciendo los próximos años e incorporando otros idiomas".

Por su parte, la concejala de Educación, Pino González, indicó que "el aula de idiomas es una oferta formativa que ha venido para quedarse, ya que además de las 43 personas que hay matriculadas en el nivel básico 1 de inglés, hay 20 personas en lista de espera. Lo que quiere decir que hay demanda y que el grupo está consolidado desde el primer momento".

Las clases del aula de idiomas han comenzado en las instalaciones del IES Arguineguín, donde se continuarán impartiendo hasta que finalice la obra de reforma del edificio del centro de adultos y escuela de idiomas, situado en la Plaza de Las Marañuelas, según detalló el Ayuntamiento de Mogán en un comunicado.