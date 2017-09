Teror recupera las carreras de caballos después de 23 años

La Fiesta del Pino recuperó ayer las carreras de caballos con la participación de una decena de équidos, que competían por parejas en las cinco carreras que tuvieron lugar en la Avenida del Cabildo. En la primera salió vencedor Bárbaro; en la segunda, ganó Lady Hans; en la tercera el triunfador fue Hero from Zero; en la cuarta, salió triunfante Kirico; y en la última New Lengend venció a su competidor.

Para la celebración del evento ecuestre, la Avenida del Cabildo permaneció cerrada al tráfico rodado entre las 11:00 y las 14:00 horas y no se permitió el estacionamiento en la vía, entre el barrio de El secuestro (a la altura de la calle Isla de Cuba), hasta el nº 34 de la Avenida.

El Ayuntamiento de Teror, desde la Concejalía de Desarrollo Rural, que dirige el edil José Luis Báez, rescató este año las carreras de caballos en la Fiesta del Pino, después de 23 años sin realizarse, con el objetivo de generar un nuevo atractivo festivo y al mismo tiempo satisfacer el interés de muchos ciudadanos vinculados al sector ganadero.

El evento, que despertó gran interés entre los muchos aficionados a la hípica, se inició a las 10 de la mañana con la recepción de los caballos participantes y sus jinetes. A las 10:30 horas se realizaron los controles y verificación veterinaria de los animales, y a las 11:30 horas dió comienzo el espectáculo con un paseo de reconocimiento para que los caballos se orientaran en la pista en la que se realizó la carrera, a partir de las 12 del mediodía, equipados con herraduras especiales para el asfalto.

El punto de salida de la carrera estuvo ubicado en la zona en la que se encuentra la Agencia de Extensión Agraria de Teror y la meta a la altura del Restaurante El Secuestro. El experto en carreras de caballos Angel Santana Quintana "El Catire" se encargó de locutar la carrera. En torno a las 13:30 horas se realizó la entrega de premios y trofeos. Se entregaron un primer y segundo premio por carrera, por valor de 150 euros y 100 euros, respectivamente. Bsarbados, Lady Hans, Hero from Zero , Kirico y New legend se llevaron los primeros premios de las cinco carreras.

Las carreras de caballos, que han tenido históricamente un gran arraigo en el Archipiélago, también tuvieron en Teror mucha afición manteniéndose hasta la década de 1970 entre las actividades festivas. En 1991 las carreras de caballos se rescataron en Teror en el programa de la Fiesta del Pino, hasta que en 1994 se celebraron por última vez.

José Luis Báez se mostró ayer satisfecho ante el éxito de público que tuvo la carrera de caballos. Sin duda, todo un acierto que se espera repetir.