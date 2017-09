Mogán pide al Cabildo soluciones para evitar el paso de camiones por el casco

El Ayuntamiento de Mogán ha solicitado a la Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria la búsqueda de soluciones para evitar el tráfico de vehículos de grandes dimensiones por la carretera GC-200 a su paso por el casco histórico del pueblo de Mogán. El Consistorio busca así una solución que proteja las viviendas de alto valor histórico y etnográfico y los comercios que han sufrido roces tras el continuo paso de vehículos de grandes dimensiones por el pueblo de Mogán con dirección a La Aldea.

La estrechez de la carretera GC-200 en el casco del pueblo de Mogán y la continua circulación por la misma de vehículos de grandes dimensiones tiene como resultados frecuentes roces en comercios y viviendas de alto valor arquitectónico, patrimonial y etnográfico del pueblo.

Por ello y con el objetivo de proteger los edificios del casco histórico del pueblo de Mogán, el Ayuntamiento ha solicitado a la Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria la colaboración para encontrar soluciones a este problema, considerando la posibilidad de desviar el tráfico de los vehículos de grandes dimensiones por otra vía de circulación -carreteras del norte de la Isla-.

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, señaló que "tras consultar a varios conductores de vehículos de grandes dimensiones que pasan diariamente por el pueblo de Mogán hemos podido comprobar que, en su mayoría, no vienen desde el sur de la Isla y tienen como destino La Aldea, por lo que no entendemos porque no utilizan las carreteras y accesos por el norte de la Isla, que se encuentran en excelentes condiciones en lugar de colapsar la GC-200, que es una vía estrecha, sobre todo en el casco de Mogán".

Bueno añadió que "los pocos comerciantes que hay en el paso por esta vía en el pueblo de Mogán nos han trasladado su enfado, quejas y disconformidad ante el paso diario, sobre todo en horario de 9 a 13 horas, de vehículos de grandes dimensiones que producen atascos dificultando el tráfico, que en muchas ocasiones no respetan el límite de velocidad en este tramo urbano y que son un peligro, tanto para los peatones como los comercios, debido al gran volumen de mercancías que transportan". "Asimismo", continuó la alcaldesa, "comerciantes y vecinos de la zona nos han trasladado que en varias ocasiones estos vehículos de grandes dimensiones han rozado balcones de viviendas y se han llevado por delante toldos de comercios en la calle San José y en el paso de la GC-200 por el pueblo".

Bueno destacó que "llevamos esperando unos 2 meses alguna respuesta por parte del Cabildo para encontrar una solución a este problema que, de no solucionarse, continuará deteriorando el casco histórico del pueblo de Mogán".

La alcaldesa concluyó recordando la importancia de impulsar la "circunvalación del casco histórico del pueblo de Mogán para solucionar los problemas de circulación y recuperar del casco histórico. Esta propuesta la transmitimos, el pasado mes de agosto, a través de una moción institucional al Gobierno de Canarias para la declaración del interés general de esta obra y la inclusión de la financiación de la infraestructura de la circunvalación de Mogán casco, por parte de la carretera de interés regional GC-200, en los Presupuestos Generales del Estado".