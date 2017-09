La caída de piedras obliga a parar el arreglo de la carretera de Mogán

Un nuevo desprendimiento de piedras ha obligado al Cabildo de Gran Canaria a paralizar las obras de reparación de la carretera de Taurito a Mogán (GC 500), que precisamente se estaba llevando a cabo para poder abrir al tráfico esta vía, tras el desplome que tuvo lugar el pasado mes de julio.

La última caída de rocas tuvo lugar la pasada madrugada por lo que "afortunadamente" no afectó a los operarios que estaban realizando los trabajos de mejora, según destacó ayer el consejero de Obras Públicas de la corporación insular, Ángel Víctor Torres. El incidente anterior provocó heridas de consideración a una mujer y a un menor a los que las piedras les soprendieron cuando circulaban en un ciclomotor por esta carretera de acceso a Mogán.

El consejero destacó que este nuevo derrumbe obliga a ser "más cuidadosos con la la seguridad". Recordó que cuando el pasado mes de julio el Cabildo aprobó por la vía de urgencia las obras de reposición del mallado y del muro ya dejó claro que no se abriría al tráfico hasta que se garantizara la seguridad, y añadió, que ahora esta "circunstancia inesperada" conlleva tener muy en cuenta este aspecto. "No voy a aventurar cuando se va a abrir esta carretera, es más no sé si esta vía se va a poder abrir al tráfico" remarcó Torres al preguntarle si las obras se van a remomar con la misma celeridad que cuando tuvo lugar el anterior desplome.

Torres explicó que en la madrugada del pasado lunes una importante cantidad de rocas pesadas y piedras se desplomaron sobre la estructura de mallas que el departamento de Obras Públicas acababa de sanear, material que incluso sobrepasó la carretera hacia el barranco, y ha obligado a paralizar los trabajos para realizar una reevaluación técnica de la situación en que se encuentra ahora la citada carretera.

El consejero explicó que el presupuesto de la obra de emergencia que se inició a mediados de julio es de 179.000 euros, de los cuales ya se han invertido unos 100.000 en la limpieza de la montaña, el saneamiento del mallado y el inicio de la reposición del muro.

Por su parte, la alcaldesa de Mogán, Onailia Bueno, apuntó que si bien en esta ocasión no ha habido que lamentar daños personales, es evidente que la vía sigue resultando peligrosa para los vecinos y todos aquellos que la transiten.

Bueno recordó que en 2012, un año antes de que finalizara la construcción de autopista GC-1, este municipio reivindicó la necesidad de la incorporación a la autopista de dos ramales que dieran acceso a Taurito, de los cuales solo se realizó uno, que conecta la GC-1 con Taurito. A este respecto, dijo que en ese momento se transmitió que, por medidas de seguridad, no se podía realizar el segundo ramal, que conectaría Playa de Mogán con Taurito, como reivindicaban los vecinos .

La alcaldesa prosiguió que, por eso, se propuso una conexión a través de un túnel dirección Playa de Mogán hacia Taurito, que tampoco se realizó, cuestión que, según insistió, el Ayuntamiento pretende poner nuevamente sobre la mesa.

Asimismo, el Ayuntamiento de Mogán ha solicitado a la Consejería de Obras Públicas del Cabildo la búsqueda de soluciones para evitar el tráfico de vehículos de grandes dimensiones por la carretera GC-200, a su paso por el casco histórico del pueblo de Mogán. El consistorio busca así una solución que proteja las viviendas de alto valor histórico y etnográfico y los comercios que han sufrido roces tras el continuo paso de vehículos de grandes dimensiones por el pueblo de Mogán con dirección a La Aldea.

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, señaló sobre esta cuestión que, tras consultar a varios conductores de vehículos de grandes dimensiones que pasan diariamente por el pueblo de Mogán, ha podido comprobar que, en su mayoría, no vienen desde el sur de la Isla y tienen como destino La Aldea, por lo que desde este ayuntamiento no entienden porque no utilizan los accesos por el norte de la Isla, que se encuentran en excelentes condiciones en lugar de colapsar la GC-200, que es una vía estrecha, sobre todo a su paso por el casco de Mogán.

Bueno añadió que los pocos comerciantes que hay en el paso por esta vía en el pueblo de Mogán le han trasladado sus quejas y disconformidad ante el paso diario, sobre todo en horario de 9 a 13 horas, de vehículos de grandes dimensiones que producen atascos dificultando el tráfico, que en muchas ocasiones no respetan el límite de velocidad en este tramo urbano. Aprovechó para volver a reclamar la importancia de impulsar la circunvalación del casco histórico del pueblo de Mogán.