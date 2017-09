Las Palmas activa a efectivos de Bomberos, Protección Civil y Policía Local

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria activado el nivel de prealerta a varias decenas de efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, Protección Civil y Policía Local por si fuera necesario que se sumaran a la extinción del grave incendio de la Cumbre.

La directora general de Presidencia y Seguridad, Eulalia Guerra, comunica que mantiene constante comunicación con el Gobierno canario y el Cabildo para coordinar la probable cooperación del Ayuntamiento capitalino en las tareas de extinción de las llamas.

Estos trabajos son dirigidos ahora por el área de Seguridad y Emergencias del Gobierno regional al pasar al Nivel 2 el incendio, que lleva arrasadas unas mil hectáreas.

El Consistorio mantiene en prealerta en sus respectivos destinos, y a la espera de recibir la orden desde el Centro Coordinador de Emergencias del Gobierno de Canarias, a tres camiones cuba de Bomberos con seis agentes, además de 15 voluntarios de Protección Civil y a una docena de policías del GOIA.

Los agentes locales reforzarían, en caso de ser reclamados, a las policías de los municipios afectados en las labores de vigilancia de los cortes de carreteras ya establecidos, y en las tareas de desalojo de los residentes afectados por la cercanía de las llamas.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria solicita que se sigan las recomendaciones del Cabildo de Gran Canaria y que los conductores no se desplacen a la Cumbre mientras dure el incendio y, también, que no se use las carreteras que están cortadas al tráfico: GC-150, Cruce de Los Llanos-Picos de Gáldar; GC-15, Tejeda-Las Lagunetas; GC-230, entre GC-15 y GC-21; GC-130, Cazadores; y GC-400, Aríñez