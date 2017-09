"Estuvimos media hora dentro del incendio, totalmente rodeados, con diez minutos críticos de llamaradas y humo por todos los lados, además de un crujido terrible, brutal, se sentía crujir, pero no veíamos nada, hubo un momento en lo vimos mal, chungo", recordaron este jueves los propietarios de la guardería canina Braco's, Manuel y Gloria, sobre el incendio que cercó su finca bajo la Cruz de Tejeda tras desatarse el miércoles en la cumbre grancanaria.

La pareja pasó "miedo, por supuesto, aún en el cuerpo, evidentemente", pero fueron los únicos vecinos que permanecieron en la zona, donde viven junto a una treintena de canes de clientes de toda la isla. A pesar de que "era lógico salir corriendo, no desalojamos los perros porque no había tiempo para nada, nos quedamos aislados, aunque tenemos dos furgonetas, no entran todos, y hay animales más agresivos que otros, así que metimos a casi todos los dentro de mi casa, repartidos en las habitaciones, en el salón o en el baño", relataron al mediodía en su finca, una parcela intacta entre laderas calcinadas y aún humeantes, pese a una intermitente lluvia desde la madrugada.

"Sí, afortunadamente, llovió para refrescar, pero aquí ya no había nada que quemar, está todo arrasado, por lo menos en esta zona, está completamente pelado, la última vez se quemó pero quedaron restos, ahora no hay nada, impresionante, y ya viene otro problema grave, la erosión", lamentaron para evidenciar que el actual siniestro "fue más fuerte y mucho más rápido" que el incendio sufrido por la zona en 2013 porque "estaba todo el material seco, muchísimo combustible sin retirar desde hace tres años, una cantidad terrible en ese barranco, aunque nosotros hicimos leña". Además, "todo el perímetro está totalmente limpio, obviamente, una limpieza exterior que hacemos y costeamos nosotros, por eso nos quedamos, además echamos agua y, aunque los árboles estaban podados, metí motosierra y corté todo, me cegué, más de una docena", añadió Manuel Santana, nacido en Santa Brígida pero residente en Cruz de Tejeda desde principios de siglo.

Cuatro años atrás "me ayudaron con una cuba de agua, del Cabildo o de los bomberos, pero ahora llamé al servicio de emergencias para pedir, por favor, que me ayudasen, pero no apareció nadie, es lo que hay", continuó el dueño del albergue canino, que afrontó el actual incendio "más tranquilo quizá por la experiencia del anterior".