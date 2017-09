Maspalomas prepara el XII Breaking MASDANZA

El Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias refuerza su compromiso con la danza urbana organizando la XII edición de Breaking MASDANZA en el marco de 22MASDANZA, que se celebrará el Sábado 14 de octubre, a las 11:00 hrs., en la Cancha de Patinaje San Fernando.

Breaking MASDANZA es una jornada especialmente dedicada a la cultura urbana teniendo como protagonistas a jóvenes bailarines de Breakdance y ofreciendo a los vecinos de Maspalomas la oportunidad de disfrutar de sus exhibiciones y arte, así como de un día lleno de ritmos y un gran ambiente festivo.

La competición está abierta a todos los Bgirls y Bboys que deseen presentarse, debiéndose inscribir a través de la web del festival (www.masdanza.com). Se participará por parejas (2 Vs. 2). Todas deberán pasar por unos filtros, donde los jueces elegirán a dieciséis del total de las parejas participantes. Consecuentemente, las dieciséis parejas seleccionadas se enfrentarán entre sí hasta que solo quede un ganador (Octavos de Final, Cuartos de Final, Semifinal y Final). Las Eliminatorias y los Octavos de Final se deciden en una ronda, los Cuartos de Final y la Semifinal en batalla de dos rondas y la Final en batalla de tres rondas.

Dentro de Breaking MASDANZA, también se celebrará la competición "THE BEST OF THE CANARY ISLANDS". Los Bboys y Bgirls invitados a participar en esta competición se seleccionarán de entre las 4 clasificados según el "CANARY ISLANDS BREAKING SCORE" en cada una de las provincias de la Comunidad Autónoma de Canarias (Las Palmas y Tenerife), resultando en un total de 8 participantes.

Entre los participantes se encuentran ya la pareja SMAC-19 compuesta por los Bboys LB y Khanage, que representarán al Reino Unido en el XII Breaking MASDANZA tras haber resultado ganadores en Londres de la primera edición del Breaking MASDANZA UK- Qualifier, patrocinado por PROMOTUR. Turismo de Canarias. #latituddevida

22MASDANZA ofrece uno de los reconocimientos más importantes en Breaking con un Primer Premio valorado en 1.500 euros más trofeo y un Segundo Premio de 500 euros y Diploma. El ganador como THE BEST OF THE CANARY ISLANDS recibirá un Premio de 300 euros y Diploma.

El Jurado de XII Breaking MASDANZA estará compuesto por Bboy EXTREMO (Zaragoza), Bboy WIZARD (Madrid) y Bboy VENTURA (Málaga) con sobrada experiencia y cualificación para valorar la originalidad de los movimientos, dificultad de los mismos, variedad técnica (foot works, top rocks, power moves, etc.), limpieza y actitud en la batalla (no tocar y dejar bailar al adversario).

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana agradece el apoyo del INAEM – Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Gobierno de Canarias, Acción Cultural Española (AC/E), Cabildo de Gran Canaria y Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, para la realización de 22MASDANZA.