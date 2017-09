"La delegada fue avisada doce horas antes, que no venga con pamplinas"

El acalde de San Mateo, Antonio Ortega, de Asamblea de Vecinos de San Mateo (Avesan), muestra su enfado con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y la delegada del Gobierno en Canarias, Mercedes Roldós, por haberle afeado la semana pasada que denunciara públicamente que algunas formalidades y protocolos de la Guardia Civil hicieron que se retrasara la búsqueda de la vecina desaparecida que finalmente fue encontrada calcinada.

¿Qué balance hace después del fuego?

Ha sido una tragedia para nuestro municipio. Se ha perdido una vida humana y para mí eso ya es una tragedia. Ha habido muchas hectáreas de suelo calcinado que ha afectado a viviendas, animales, árboles, frutales, al paisaje de nuestro municipio. Ha afectado realmente a todo.

Lo peor ha sido el fallecimiento de la vecina.

Sí, estamos inmersos en una profunda tristeza. La conocíamos, era nuestra vecina. Además, sabemos de las dificultades que tenía porque era una mujer que vivía sola, era valiente y eso nos da más tristeza porque no tenía familia aquí.

A estas alturas, ¿aún no se sabe a cuánto asciende el daño material?

No. Se está reponiendo alumbrado público, suministro eléctrico. Además, se ha repuesto prácticamente al cien por cien el agua de abastecimiento a los hogares afectados.

¿Están contando con ayudas sufucientes del Cabildo y Gobierno autónomo?

El Gobierno autónomo ya declaró que iba a sacar una línea de ayudas y financiación para las personas afectadas, también otra para recuperar el entorno, y también el Cabildo anunció un paquete de ayudas que esperamos que llegue cuanto antes y se pueda restablecer la normalidad pronto.

¿Se ha encontrado con quejas o demandas de los vegueros?

Hay viviendas que están afectadas. Hemos localizado cinco viviendas muy afectadas y otras con daños diversos.

¿Esas familias afectadas han tenido que irse a vivir a otro sitio?

Bueno, a una de Cueva Grande le afectó la zona donde hacía su vida diaria. Como una parte de la casa ha sido calcinada, está viviendo en la parte contigua que no ha sido quemada. Hay otras personas con una vivienda afectada que ya quieren empezar a reconstruir y están tramitando la petición de ayudas a ver si pueden acogerse a ellas.

Usted se quejó de que ciertos formalismos habían perjudicado la búsqueda de la mujer sueca desaparecida y finalmente encontrada sin vida.

Claro, por supuesto. Por eso fue mi crítica, que no gustó ni al presidente del Cabildo ni a la delegada del Gobierno. Yo fui totalmente cortés, dije que cuando se trata de una tragedia como ésta, lo que no se puede esperar es que alguien vaya a denunciar la desaparición de una persona y más aún cuando esa persona no tiene familia.

Usted pareció enormemente cabreado.

Cuando se comunica a través del puesto de mando avanzado la noche anterior, doce horas antes, cuando se confirma que la señora que estaba en el albergue de Tunte no se corresponde con la vecina de Los Llanos de Ana López, y los últimos vecinos que la vieron confirman que estaba allí aún cuando ya estaba el incendio, ¿qué más hace falta para buscarla?. Por tanto, se activa y se moviliza desde el Cecoes al 112, a bomberos y guardia civil, no aparece la guardia civil. Primero dijeron que no los habían comunicado y luego que sí, pero que ya no estaban los bomberos en la rotonda de Montaña Cabreja. Sin embargo, no subieron. Y doce horas después sigue insistiendo la delegada en la denuncia. Eso es lo que no puede ser.

¿No le convence la explicación?

Eso puede ser cuando una persona se va de copas y no llega a la casa, pero cuando estás en una catástrofe de esta magnitud, eso es inconcebible, no es así, no puede ser así.

¿La actuación de la policía local y canaria y de los bomberos sí fue adecuada?

Nosotros nos movilizamos, hicimos una batida desde las once de la mañana hasta las dos de la tarde del jueves, luego esa misma noche se hizo otra batida. Estaba la Policía Canaria, los bomberos del Consosrcio de Emergencias, Protección Civil de San Mateo, cinco concejales y yo, desde las diez de la noche hasta las dos de la madrugada, con un tiempo infernal, todo negro y calcinado, además de la lluvia, el frío y el barro.

¿Qué ocurrió al día siguiente?

Al día siguiente pensamos que a las ocho y media estábamos todos operativos para hacer la búsqueda y sin embargo salimos a las diez y pico de la mañana. Es lo inconcebible. A pesar de que se había avisado al puesto de la Guardia Civil el día anterior, la concejala y primera teniente de alcalde fue de nuevo al puesto para decir que se iba a hacer un rastreo porque la mujer no aparecía y se confirmaba que estaba en los alrededores de su vivienda cuando llegó el incendio. A pesar de eso, cuando fue al cuartel de la Guardia Civil le dijeron que no era necesario poner la denuncia ni nada porque ya tenían conocimiento, y es bajo la insistencia nuestra de que le den el traslado y comunicación con copia por escrito es cuando comienzan a escribir a las 9:37 cuando se llegó a las 8:30 al cuartel.

¿Cree que hubo negligencia o exceso de formalismo?

Ni eso, ni exceso de forrmalismo, porque ya se les había comunicado y activado desde el 112 desde el día anterior antes de proceder a la búsqueda.

Eso parece incomprensible.

Ese fue el malestar y eso fue lo que dije en la rueda de prensa.[Viernes, 22 de septiembre] Cuando existe una catástrofe hay que actuar rápidamente. A esa mujer la encontramos completamente calcinada, mimetizada en el entorno, prácticamente ni se veía. Imagínese por la noche con la linterna y con los móviles. Si no hubiera estado calcinada por el fuego habría muerto de frío, de hipotermia por la noche porque bajaron las temperaturas de forma considerable. ¿Cómo se nos queda a nosotros el cuerpo? Podría haber estado lesionada intentando escapar del fuego. Hay cosas que no pueden ser.

¿Eso no lo vieron así en la Delegación del Gobierno?

No. Creo que pretendían que fuéramos abajo todos a darnos palmadas en la espalda, pero nosotros no estamos dispuestos a eso. Yo fui muy cortés cuando dije que había que evitar los formalismos, aunque agradecía a todos los cuerpos, medios de extinción y fuerzas de seguridad del Estado, includo a la Guardia Civil, y fue la delegada la que saltó para decir que se había avisado a las 9:37. No es verdad, usted fue avisada doce o catorce horas antes, no me venga con pamplinas.

Tampoco le gustó la actitud de Antonio Morales.

Algunos, como el presidente del Cabildo, salió también con una falta total de respeto, no me dejó replicar, habló y dijo que yo rompía la unidad y no sé qué historias, sus típicos rollitos, se levantó con una total falta de respeto. Porque, claro, algunos vienen a ver el partido desde el palco presidencial. Vienen, ven el partido un pizquito en los descansos en el palco presidencial y otros estamos a pie de fuego desalojando a vecinos, buscando y haciendo las labores que entendemos que tenemos que hacer. Por eso es una falta de educación lo que hizo el presidente del Cabildo.

Usted tampoco hizo una crítica de la institución armada.

Yo en ningún momento nombré a la Guardia Civil ni hice nada. Solo dije que en determinadas circunstancias los formalismos sobran. Nosotros estábamos trabajando, haciendo rastreos, llevábamos 48 horas sin dormir, algunos haciendo bocadillos, otros atendiendo a las personas desalojadas, otros en el entorno del fuego... Por eso no podemos permitir que pretendan que tengamos que ir a denunciar algo que ya conocía la Guardia Civil y que tiene que actuar de oficio. Desde que se lo comunica el 112 tienen que actuar de oficio, no pueden esperar una denuncia en una situación de catástrofe.

Igual les molestó que usted pusiera el dedo en la llaga.

Nosotros actuamos en conciencia. El vecino que denunció la desaparición de la mujer lo comunicó inmediatamente. Nos movilizamos sin problemas con la Policía Canaria, que se puso a nuestra disposición inmediatamente: los bomberos, Protección Civil...

Roldós se limitó a defender a los suyos.

Y cuando vamos a una rueda de prensa lo que hace la delegada del Gobierno es puntualizar e insistir que la Guardia Civil no había ido porque el Ayuntamiento lo comunicó a las 9:37 del día siguiente y eso es falso. Lo que pasa es que lo hace para tapar las vergüenzas porque no han ido cuando tenían que ir. Con las declaraciones de la delegada la gente piensa que en San Mateo somos unos paletos y ella queda muy bien en la rueda de prensa.

A usted llegó un momento en el que la gota le rebosó el vaso

Al parecer la Guardia Civil no tenían muchas ganas de movilizarse. Nosotros no tenemos nada contra la Guardia Civil. La delegada dice que se pone en cuestión, pero no. Lo que se pone en cuestión es la decisión que tiene que ordenar que a esa persona desaparecida hay que buscarla en el momento. Eso es lo que se cuestiona.