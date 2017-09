La delegada del Gobierno acusa al alcalde de San Mateo de mentir

La delegada del Gobierno en Canarias, Mercedes Roldós, acusó ayer al alcalde de San Mateo, Antonio Ortega, de "falta de ética" y de mentir cuando la culpó, en una entrevista publicada en LA PROVINCIA-DLP de que la Guardia Civil retrasara la búsqueda de la vecina sueca desaparecida durante el incendio fotestal y que finalmente fue encontrada sin vida y totalmente calcinada cerca de su casa en Los Llanos de María López.

"En relación a la entrevista realizada al alcalde de la Vega de San Mateo, Antonio Ortega, publicada en el diario LA PROVINCIA, en su edición de l miércoles, 27 de septiembre de 2017, donde se hace referencia a los lamentables sucesos acontecidos durante el reciente incendio en la Cumbre de Gran Canaria, desde la Delegación del Gobierno en Canarias precisamos puntualizar que en la entrevista el alcalde de la Vega de San Mateo afirma que "la delegada fue avisada doce horas antes", en referencia a la desaparición de la ciudadana Carin Birgitta Ostman, tristemente fallecida".

Roldós señala que el alcalde de la Vega de San Mateo "establece contacto telefónico con la delegada del Gobierno en Canarias a las 9:39 horas del día 22 de septiembre de 2017 para mostrar su preocupación por la posible desaparición de esta vecina. Tres minutos antes, a las 9:36, se persona en dependencias de la Guardia Civil una representante del Ayuntamiento de la Vega de San Mateo para presentar una denuncia por la desaparición de la señora Ostman".

En el momento de la comunicación que realiza Antonio Ortega a la delegada del Gobierno "ya se había puesto en marcha el dispositivo necesario para la localización de la desaparecida", según Roldós. "Atendiendo a la denuncia presentada se pone en marcha un dispositivo de búsqueda orientado a la localización de la persona desaparecida integrado por efectivos de la Guardia Civil, Seprona, miembros de la Policía Local, Protección Civil y Policía Canaria, centrándose inicialmente en el área territorial próxima al domicilio de la desaparecida".

Hacia las 11:50 horas, el dispositivo de búsqueda localizó restos humanos calcinados en un terreno arbolado que había sido gravemente afectado por el incendio. "Falta a la verdad el señor Ortega al afirmar con rotundidad que la delegada del Gobierno tenía conocimiento de la desaparición de la ciudadana de origen sueco residente en Gran Canaria doce horas antes de la presentación de la denuncia".

Durante las reuniones de coordinación celebradas en las dependencias del 112, durante la jornada del 21 de septiembre, las administraciones involucradas en la extinción del incendio y en la coordinación de emergencia "no tuvieron conocimiento, en ningún momento, de testimonios o denuncias sobre la desaparición de la señora Ostman", según la delegada.

Tanto el Gobierno de Canarias como el Cabildo de Gran Canaria y la propia Delegación del Gobierno en Canarias "no tuvieron conocimiento del hecho, no hubo denuncias ni testimonios que así lo aseguraran. Es importante destacar que durante el incendio hubo una serie de lamentables coincidencias que generaron confusión sobre el paradero de la ciudadana desaparecida. Se da las circunstancias de la aparición otra mujer en un albergue de Tunte (San Bartolomé de Tirajana), con el mismo nombre y apellido, lo que generó confusión".

Durante la rueda de prensa ofrecida el 22 de septiembre por las instituciones con competencias en la extinción del incendio y la coordinación de los equipos y sistemas de emergencia, el alcalde de la Vega de San Mateo reprochó que la Guardia Civil actuara más de doce horas después de echar de menos a Ostman, "la misma acusación que ahora realiza en su entrevista en LA PROVINCIA a la delegada del Gobierno en Canarias".

"Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, junto a todo el dispositivo humano que trabajó en la extinción del incendio y en la atención de emergencias, se han jugado la vida, han actuado con profesionalidad, rapidez y eficacia. Resulta innecesario hacer juicios de valor gratuitos poniendo en entredicho el trabajo de quienes han contribuido en evitar que este terrible episodio cobrara mayores dimensiones", añade.

"No es de justicia faltar a la verdad en ningún momento, mucho menos en circunstancias en las que se pierden vidas humanas y parte de nuestro patrimonio medioambiental. No es de justicia, no responde a la ética y mucho menos a la responsabilidad de quienes han sido elegidos por la ciudadanía para representarles en todo momento y ante cualquier circunstancia" concluye Roldós.

Antonio Ortega se ratificó ayer en que no se debe "esperar a formalismos" en situaciones de emergencias y aseguró que siempre fue "cortés" con Roldós. Al presidente Antonio Morales eludió responder a las críticas del alcalde.