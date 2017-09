Aplausos, bronca, Cataluña y más Oasis

El primer Pleno del Cabildo tras las vacaciones comenzó con los mejores gestos de concordia, derivó en una bronca continua y acabó a la carrera y con una situación insólita, pues se tuvo que dejar sobre la mesa la aprobación de una inversión tecnológica de más de 14 millones de euros porque el gobierno no tenía los 15 votos necesarios para debatirla por urgencia y, ante la ausencia del consejero Raúl García Brink, nadie del ejecutivo fue capaz de explicar el proyecto a la oposición para lograr el voto que le faltaba.

Un recuerdo a Juan Andrés Melián, un minuto de silencio por la víctima del incendio forestal y otro minuto de aplausos para los que lucharon contra el fuego dieron paso a la toma de posesión de Marco Aurelio Pérez como nuevo consejero del PP, que por lo visto ayer promete una escalada en los enfrentamientos con Morales.

La bronca por la subvención atribuida a Juan Manuel Brito ya dejó el ambiente bastante crispado y hasta en el formalismo de aprobar la Cuenta General de 2016 se cruzaron acusaciones de demagogia. La larga intervención de Morales para hablar del incendio y de los vertidos al mar no mejoró el ambiente. Como abrió un debate, volvieron a saltar chispas, con Unidos, a cuenta de la información sobre el incendio; con el PP, por sus disputa con Fernando Clavijo (Aurora del Rosario le reprochó que "para defender a Gran Canaria no hay que ser Jaimito contra todos"); y con Podemos, que criticó que utilizara 45 minutos de un Pleno a toda carrera "para decir lo mismo que ha dicho en las ruedas de prensa del último mes". El orden del día se cambió para no hacer esperar más a los vecinos del Salto del Negro que habían acudido a presenciar la moción -aprobada por unanimidad- que establece el año 2034 como fecha límite para el cierre definitivo y ordenado del vertedero" y la búsqueda de otro emplazamiento en la Isla para el nuevo vaso de vertido de residuos.

También salió por consenso una moción para mejorar los accesos al barrio de La Milagrosa. En las demás no hubo unanimidad, pero todas salieron adelante. Entre ellas, una de Podemos sobre el Oasis de Maspalomas, con la única abstención del PP, con un texto enrevesado que acuerda "valorar positivamente la incoación, por parte de las Administraciones Públicas que resulten competentes, de expediente que tenga por objeto reintegrar al dominio público las parcelas destinadas a zonas verdes y espacios libres en el ámbito del Plan Parcial del Oasis", que sugiere incluso pagar indemnizaciones a Riu y los otros propietarios.

El tema de Cataluña no podía faltar y lo hubo por partida doble. Bravo y el PP fracasaron en su ruego de colocar la superbandera de España en la Fuente Luminosa. En la moción en contra del referéndum se produjo la ruptura de voto del pacto, pues María Nebot defendió junto a Podemos el derecho a decidir de los catalanes.