De Circo del Sol a promocionar Gran Canaria por el mundo

Saulo Sarmiento, acróbata, gimnasta y bailarín grancanario del Circo del Sol, se convierte en la nueva imagen de la campaña Mi lugar en el mundo impulsada por el Cabildo de Gran Canaria, a través del Patronato de Turismo.

En la campaña digital que promociona Sarmiento se fusionan los espectaculares paisajes de la Isla con la actividad física. En la presentación con la consejera de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Inés Jiménez, destacó la importancia que tiene la promoción a través de Sarmiento por "las influencias que tiene en sus redes".

Sarmiento se dio a conocer con su participación en la edición británica de Got Talent. "Fue mi primera experiencia televisiva y me decanté por la edición británica, por ser el que tiene más proyección internacional", destacó Sarmiento. Fue así como el vídeo de su participación se hizo viral en las redes sociales y cuenta con más de 25 millones de reproducciones.

Su participación marcó un punto de inflexión dentro de la carrera de este grancanario. "Se convirtió en un gran impulso y me sirvió para darme a conocer internacionalmente", aunque no pudiera completar su participación en el programa por una lesión.

En su currículum también figura una medalla de bronce lograda en el Festival Mundial del Circo de Demain 2014, un evento que para los acróbatas equivale a los Juegos Olímpicos. También logró el premio a mejor Pole Art del Mundo en 2012.

Para Sarmiento es "todo un honor representar a la Isla a nivel internacional", explicó. En los próximos días se podrán visualizar los vídeos y las fotos que este artista multidisciplinar ha grabado en varias localizaciones. Desde las Dunas de Maspalomas, hasta Agaete y Sardina del Norte, pasando por la Finca de Osorio y la Fortaleza de Ansite.

"Han sido dos días de grabación muy intensos y duros que me han permitido conocer varios lugares de la Isla. La Finca de Osorio me sorprendió por lo cuidada que estaba. No iba desde que era pequeño y la encontré muy diferente", recuerda Sarmiento.

Dentro de los lugares que ha visitado estos dos días de grabación se queda con La Fortaleza de Ansite. "Era un lugar que nunca había visitado y me sorprendió enormemente. Llegamos de madrugada y caminábamos sin esperar nada y cuando vimos aquello me impacto". Un lugar al que asegura que volverá junto con sus amigos para que contemplen su belleza y conozcan los secretos de 'su' tierra.

Otra de las localizaciones de la campaña era El Juncal en Agaete. "No pudimos grabar por problemas técnicos, pero era un lugar espectacular", remarcó Sarmiento. Dos días intensos de grabación en un hábitat distinto al habitual como es la naturaleza.

"En los espectáculos está todo medido y preparado, en la naturaleza no. Aquí era yo el que me tenía que adaptar al medio y, no el medio a mi". Con lo que supuso una nueva experiencia dentro de la Isla aunque "a los sitios a los que suelo acudir siempre me gusta hacerme alguna foto con el medio representativa", apunta Sarmiento.

Un escenario nuevo ante el que "no sentí miedo en ningún momento, pero sí respeto. Todos los que practicamos esto sabemos el riesgo que conlleva y que tienes que estar muy concentrado en todo momento. Hay fotos en los que se me ve muy serio, pero es la cara de concentración".

Ese riesgo es intrínseco a la profesión y va en aumento cuando no controlas el medio. "En este caso era yo el que jugaba con todo lo que me rodeaba. En uno de los vídeos de la Finca de Osorio se verá como juego con los elementos que me rodean como un árbol", detalló Sarmiento.

Los vídeos se están gestando y verán la luz en breve, con lo que Sarmiento se unirá a Vitolo, Carla Suárez y Thaïs Henriquez, deportistas de alto nivel cuya imagen está ligada a su lugar de nacimiento, un destino dinámico y moderno en el que poder disfrutar de la naturaleza.

Tras esta semana de grabación y desconexión en Gran Canaria, Saulo Sarmiento, pondrá rumbo a América donde está de gira con el Circo del Sol. "Me queda un año con ellos y probablemente, renueve por otro. Ahora estamos entre Colombia y México, nuestras agendas consisten en trabajar durante tres semanas y una de vacaciones para movernos de un sitio a otro".

Saulo Sarmiento, es una nueva imagen internacional con la que Gran Canaria se promociona como destino a nivel mundial.