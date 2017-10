El PP exige al Cabildo grancanario tomarse "en serio" la dependencia

El portavoz del Grupo Popular en el Cabildo de Gran Canaria, Felipe Afonso El Jaber, ha exigido este viernes al presidente grancanario, Antonio Morales (NC), que se tome "en serio" el tema de la dependencia, ya que aseguró que actualmente hay casi 2.000 personas en lista de espera para entrar en una residencia en la isla. "Este año solo pedimos --el Cabildo de Gran Canaria al Gobierno canario-- 166 plazas frente a 340 --del Cabildo de Tenerife--; y de esas 166 plazas, prácticamente la mitad son de día y la otra mitad de residencia, cuando hay una lista de espera --en Gran Canaria-- de cerca de 2.000 personas según los números oficiales, que seguramente la realidad será peor", apuntilló El Jaber en declaraciones a los medios.

Todo ello, dijo, debido al "mal funcionamiento" de los convenios en materia de dependencia por parte de la institución insular que, aseguró, "siempre se firman tarde y mal", recordando que el pasado año el Cabildo aprobó el acuerdo "en junio y se firmó en octubre". Sin embargo, apuntó que este año ha empezado octubre y la adenda de nuevas plazas de 2017 está "sin firmar, no" sabe cuándo se suscribirá. Además, aseguró que en Gran Canaria "hay plazas pero están vacantes todo el año a la espera de esa firma administrativa, mientras la gente lo pasa muy mal en sus casas, no pudiendo ir a residencias, habiendo plazas que no se ocupan". Otra de las cuestiones por las que El Jaber criticó al Cabildo es porque, dijo, el año pasado en materia de política social, la institución insular dejó "de ejecutar 12 millones de euros". Para el portavoz del PP se trata de una cuestión de "falta de ambición" por parte del Cabildo y de su presidente, por lo que exigió un "cambio importante" en la gestión de la institución insular en materia de dependencia. Actualmente, hay en Gran Canaria unas 4.400 plazas de dependientes.



Punto de Encuentro Familiar

Por otro lado, la consejera del PP en el Cabildo de Gran Canaria Aurora del Rosario también ha acusado al presidente insular y su equipo de "inoperancia" en lo que se refiere al Punto de Encuentro Familiar, lugar donde se reúnen familias separadas y divorciados con sus hijos. Del Rosario indicó que en Gran Canaria hay 50 familias que "tienen pautadas unas visitas" en una situación "especialmente complicada", sin embargo añadió que debido a la "inoperancia del Cabildo" se encuentran en lista de espera "para poder ver a sus hijos". Esto es motivado, añadió, porque el Punto de Encuentro Familiar --ubicado en Vegueta-- "se les está cayendo encima", a lo que se suma que "no está la persona adecuada para poder tramitar las altas y las bajas", de ahí la lista de espera, ya que las personas al frente deben cumplir "la mediación familiar y psicología clínica". Todo ello, apuntó, se les negó en febrero de este año cuando se lo expusieron, "negaron la mayor", si bien posteriormente se comprometieron a buscar soluciones, entre ello, el que "el 1 de julio estarían en una nueva ubicación. Ha pasado el 1 de julio pero es que también ha pasado el 1 de octubre".