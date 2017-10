"Busco novia para mi perro Bosco porque quiero tener un perrito de él para mantener la generación" confesó ayer José Toledo, vecino de Montaña de la Data, que acudió con su gran danés a la Feria de Mascotas, que se celebró en el Parque Sur de Maspalomas, en San Bartolomé de Tirajana. El can, de color negro, llamaba la atención por su tamaño y su peso, unos cien kilos, lo que convierten a este pura raza en el segundo más grande de esta raza del mundo, según su propietario.

Explicó Toledo que ha sido la alimentación la clave del espectacular desarrollo de su mascota. "Le di comida de adultos durante los dos primeros años, y por eso creció tanto" apuntó. Y debe ser cierto porque al lado estaba otro gran danés, Tyson, también de pelo negro, y pese a que resultaba igual esbelto y musculoso, no llegaba a las dimensiones de Bosco, y de hecho, como desveló Santi Ramírez, que llegó con su can desde Arguineguín, en la balanza este llegaba a los setenta kilos.

Pero la vida de Bosco no es la de una mascota cualquiera. A sus siete años ha viajado por Hamburgo, Suiza, Polonia, Alemania, y acaba de llegar de disfrutar de unas vacaciones en Normandía. "Es el perro más noble que tengo, duerme conmigo, y me lo llevo a todos los sitios" contó José Toledo. Como no puede viajar en avión con su fiel compañero porque no existen cajas portátiles a su medida, la opción ha sido el barco, y para ello, este amante de los perros ha adaptado su coche, un ´Mercedes Vito´ para realizar las excursiones con todas las comodidades.

"Mis hijos son los perros" sentenció este vecino del Sur, que trabaja en el sector turístico. Si bien comentó que también tiene dos labradores: Bernarda y Hugo, remarcó que Bosco "es el perro más noble que ha tenido en su vida". Y añadió, que la relación con este gran danés con el que incluso dijo que comparte hasta su cama, es tal que se ha dado cuenta que "si el sufre, sufre Bosco, y si está feliz, también él es feliz, y hasta le ve sonreir".

Al relatar las historias de las mascotas, que se dieron cita ayer en la segunda edición del Festival de Mascotas de San Bartolomé de Tirajana donde también tuvieron su protagonismo un cerdo vietnamita, Pepa Pig, y un pony, Pancho cada uno de sus dueños expresaba, con emoción, las vivencias que han compartido, las competiciones a las que los han llevado, y sobre todo demostraban no tener dudas sobre su fecha de nacimiento, su peso, lo que comen cada día y sus gustos.

Pero, fueron los perros los protagonistas. De los cien kilos de peso de un gran danés o el apenas kilo medio de los chiguaguas, que es justo la cantidad de pienso que necesita para sobrevivir el primero hasta los american bully, que son ejemplares entre los que hay mucha competencia. La exhibición de Maspalomas era puntuable para el campeonato nacional y regional. Ahí estaban Nala y Preston a los que el pequeño Lucas, de dos años, llevaba de la correa. Según explicó Adrián Ortega, Preston, de pelaje marrón, se ha alzado como el "más extremo" de Canarias. y ha participado en competiciones en Madrid. De su constitución, que destacaba sobre el resto, señaló que era "una cuestión de genética".

Y, mientras unos presumían de la robustez de sus canes, otros como Guacimara Navarro, de Telde, explicaban que a la hora de buscar mascota optaron por el chiguagua porque se trata de una raza de pequeño tamaño, que se puede tener en casa en cualquier lado, y sobre todo llevarlo a todos los sitios.

Junto a las exhibiciones en la que participaron lla unidad de los GIORS también se celebró ayer en esta segunda edición del Festival de Mascotas de San Bartolomé de Tirajana, una gymkna de perros, y un desfile de moda a cargo de la firma LadyBugs´S Cris que resultó de los más divertido. El Parque Sur vuelve hoy a convertirse en lugar de encuentro de canes con concurso de dogo presa canario, más exhibiciones y entrega de premios.