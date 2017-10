El PP denuncia que hay 2.000 mayores a la espera de una plaza en centros del Cabildo

El Partido Popular acusó ayer al grupo de gobierno del Cabildo de Gran Canaria, que dirige Antonio Morales, de "improvisación permanente" y "falta de ambición" en sus políticas sociales, de las que afirma que dan ejemplo su gestión de la atención a la dependencia y del punto de encuentro familiar para padres sin custodia de sus hijos y menores.

El portavoz del grupo del PP en la corporación, Felipe Afonso, denunció que esa mala gestión provoca que en Gran Canaria haya más de 2.000 personas dependientes en lista de espera para acceder a una residencia o un centro asistencial de día donde reciban la atención que necesitan y que "siguen sufriendo en sus casas" a pesar de que en la isla existen plazas libres sin ocupar.

Afonso destacó que la situación es consecuencia de que el Cabildo, gobernado por NC, PSOE y consejeros no adscritos, tramita "tarde y mal" los convenios que regulan la contratación y de esas plazas, algunas de ellas propiedad de distintas ong que las han ofrecido sin que la corporación haya dado los pasos necesarios para ponerlas a disposición del público. En ese sentido, dijo que prueba de ello es que los convenios no se suscribieron en 2016 hasta julio , y van aún más retrasados este año, porque "estamos en octubre y no se sabe ni cuándo se firmarán".

El portavoz del PP manifestó que ante una nueva oportunidad de crear más centros de atención a la dependencia que ha surgido por una ampliación de los fondos destinados a tal fin por el Gobierno de España, "el Cabildo de Gran Canaria solo ha pedido 176 plazas, la mitad de las que ha solicitado el de Tenerife".