Un vecino de Telde gana 1,4 millones en el Eurojackpot

Un vecinco de Telde (Las Palmas de Gran Canaria) ganó este viernes 1,4 millones de euros con el sorteo del Eurojackpot de la ONCE y se quedó a sólo un número de los 22 millones del bote.

El premio coincide con el que dio este viernes la administración de lotería número 54 del centro comercial El Mirador, que regenta Esther Almeida, que repartió 190 millones de euros a un solo acertante al lograr cinco aciertos y dos estrellas en el juego del Euromillón.

El agente vendedor de la ONCE Marcos Andrés Alonso Ramírez es quien ha vendido el boleto agraciado con este premio de segunda categoría del Eurojackpot, la lotería europea de la organización. El premio exacto es de 1.393.936,70 euros y se ha quedado a un solo número del bote máximo. Así lo indicaron desde la Organización Nacional de Ciegos.

Marcos Andrés vende en Telde en varias ubicaciones entre el Lomo Cementerio, La Barranquera, El Caracol y la calle Franchi Roca, donde a estas horas ya buscan al millonario gracias a la ONCE. Para el próximo viernes, el Eurojackpot de la ONCE pone en juego un bote de 31.000.000 euros.

Este juego se comercializa simultáneamente en España y en otros 18 países del espacio económico europeo. Y consiste en acertar 5 números de 50 números posibles y dos soles de entre 10 soles. El sorteo de Eurojackpot se celebra todos los viernes en Helsinki. Con Eurojackpot, la ONCE ha abierto una nueva puerta a Europa.

Este juego permite a la ONCE y su Fundación diseñar las condiciones para adaptarse a los nuevos tiempos, con el objetivo de seguir siendo una gran entidad de la Economía Social, mostrar nuestro modelo de gestión social fuera de nuestras fronteras y continuar enarbolando la bandera del juego responsable para compartir con la sociedad nuestro compromiso social.

Eurojackpot, como el resto de productos de juego de la ONCE, se puede adquirir a los cerca de 20.000 vendedores de la ONCE, en la web www.juegosonce.es, y en los establecimientos autorizados que, de forma solidaria, comercializan los productos de juego de la ONCE.