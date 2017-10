Dos delfines se acomodan en la Bahía de Formas

Un ejemplar de la especie delfín de dientes rugosos (steno bredanensis), hembra, joven y de unos dos metros de longitud, encalló la mañana del jueves en la costa de la Bahía de Formas, que es la linde de los municipio de Agüimes y Santa Lucía de Tirajana, aunque estaba más en suelo del segundo término municipal.

Al lugar acudieron agentes del Seprona de la Guardia Civil, miembros del Instituto de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de la ULPGC y del Centro de Recuperación de Fauna del Cabildo. También fue un representante de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias.

Los técnicos asistieron al delfín y consiguieron meterlo en el agua. Después, avistaron otro cetáceo en el agua, que podría ser un familiar. Organizaron un dispositivo de vigilancia por si volvía a varar el delfín. Este viernes estaban "en la bahía, nadando juntos y tranquilos", dijo Manuel Arbelo, de la Facultad de Veterinaria.

"No estamos seguros al cien por cien de que esté sana. No es normal de que varara al ser de esa especie. Quizás fue un error suyo al ser joven. Seguiremos en alerta para que no los molesten", agregó.

Jóvenes como el windsurfista profesional Pablo Ramírez han podido nadar entre la pareja de delfines y registrarlo en vídeo.