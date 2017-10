San Mateo traslada 70 puesteros para la renovación total del mercado agrícola

La reforma del mercado agrícola, ganadero y artesanal de San Mateo, con una inversión de 1.300.000 euros, se comenzará en breve, por lo que los puestos de venta tendrán que ser desalojados y desplazados a otra nave artesanal. "Unos estarán dentro y otros estarán fuera porque la nave artesanal tiene la mitad de superficie que la ubicación actual", explica el alcalde de San Mateo, Antonio Ortega.

Actualmente hay unos 65 o 70 puestos en el mercado de San Mateo. "Depende, porque no son fijos: hay temporeros, que son agricultores locales, a los que se reserva espacio en los momentos en los que hay producto local. Son de temporada", señala.

Los puestos actuales del mercado se reubicarán en su mayoría en la antigua nave artesanal anexa al mercado, pero algunos ventorrillos quedarán fuera ya que no caben todos. No obstante, no estarán a la intemperie sino protegidos por una gran carpa. Ya se sabe que en invierno suele llover en la zona. "En zonas donde hace más frío, como puede ser el mercado de Portobello, en Londres, que son kilómetros de mercado y está en la calle todo el mundo. Allí no les facilitan carpas, solo hierro y plástico", aclara.

La mitad aproximadamente de los puesteros procede de San Mateo y la otra mitad del resto de municipios de la isla. "Los que no estén de acuerdo tienen la opción de irse a otros mercados si no les gusta. Hay otros mercados en Santa Brígida, en Tejeda y demás. Si se sienten perjudicados hay otros mercados en el entorno de la comarca. Les invitamos a que pidan en otros mercados y se vayan. No hay otra forma. A mí los que me preocupan son los usuarios".

El próximo jueves se abre la documentación y se reunirá la mesa de contratación para seleccionar a la empresa adjudicataria. "Si toda la documentación está en regla, la próxima semana se sabrá a quién se adjudica la obra". Aún no se sabe el número total de empresas que se presentan porque todavía está abierto el plazo.

La obra es de mejora estética en el exterior y de funcionalidad en el interior. "Va a consistir en una reforma integral, sustituyendo incluso esa cubierta de chapa y de aspecto que tiene de nave industrial por un edificio acristalado, icónico y moderno que permita desde el exterior ver la actividad comercial que se produce en el propio mercado y viceversa, desde el interior hacia el exterior".

Se van a sustituir las cubiertas, la distribución de los puestos de venta se va a ampliar en unos 400 metros cuadrados y contará con una amplia zona de luminosidad natural. El actual mercado cuenta con algunos ventiladores, pero el nuevo edificio tendrá climatización para mantener estable la temperatura del interior y no afecte a los productos, especialmente a la fruta y la verdura que se expone abiertamente al aire libre.

"Yo creo que es una ventaja, aunque va a generar problemas a los usuarios principalmente porque a mí lo que me preocupan son los usuarios, no los vendedores. Pero entendemos que es necesaria hacer esta obra porque tenemos que adaptarnos a los tiempos. Si consideramos que tenemos el mejor mercado de fin de semana de Canarias, tenemos que estar en consonancia, no solo los productos que se venden sino también la estética del edificio", afirma contundente Ortega.

El mercado de San Mateo es de los más antiguos de Canarias. Tiene una antigüedad de cerca de cincuenta años, entre el primero de la feria y este mercado actual, que lleva funcionando unas tres décadas. En 1999 tuvo una reforma en la que se acondicionó la cubierta, pero en lo que llevamos de siglo esta será la primera reforma integral que acometa, con un presupuesto de 1,3 millones de euros.

Concurso de ideas

"Esa obra se la atribuyó el Cabildo como suya. Nosotros solicitamos que rectificara o que abonara la integridad de la obra ya que fue producto de un concurso de ideas que nosotros publicamos. El jurado seleccionó las tres mejores ofertas y de ahí se contrató la redacción del proyecto, haciendo algunas modificaciones y cogiendo de los distintos proyectos aquellas cosas que coniderábamosque eran más interesantes para el proyecto. Lo contratamos, lo abonamos y lo cofinanciamos con el Plan de Medianías del Cabildo, que aporta 400.000 euros, mientras que el Ayuntamiento de San Mateo pone 900.000 euros de sus recursos propios", explica Antonio Ortega.

"Cuando se construye una obra es inevitable que haya molestias para los usuarios y los puesteros porque no se trata de una reforma parcial del propio edificio sino de una reforma total. Lo único que van a quedar son los pilares de la estructura, y esos pilares se va a proceder a reformarlos y hacer nuevas zapatas y cimentación en determinadas zonas. Hay que tener en cuenta que va a crecer la superficie en 400 metros cuadrados. Estamos hablando de un edificio completamente nuevo que no tiene nada que ver c0n el que tenemos", añade.

En los próximos meses comenzará la obra de reforma de la nave A del mercado agrícola y artesanal de la Vega de San Mateo. Esta reforma ha sido promovida por el Ayuntamiento de San Mateo y para la cual se realizó un concurso de ideas en 2016 para posteriormente contratar la redacción del proyecto.

El edificio restaurante El Mercado, anejo a las instalaciones, sufrirá el próximo año una gran transformación tanto interior como exterior. Será rehabilitado en tu totalidad y tendrá una nueva imagen. El proyecto ya ha sido diseñado y la inversión del mismo alcanzó los 400.000 euros.