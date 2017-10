Gáldar se convierte en plató de cine durante 48 horas

Mañana se presenta los cortos que se han grabado durante las últimas 48 horas en las inmediaciones del centro histórico de Gáldar. Más de 130 personas se desplazaron hasta los aledaños de la plaza de Santiago para disfrutar de la experiencia que supone grabar un corto en a penas dos días. Jóvenes directores, guionistas, productores, actores y actrices filmando unos trabajos que competirán por llevarse un primer premio de 1.000 euros o un segundo de 500.

Cándido De Armas, director llegado desde Tenerife, improvisó un corto junto a su actor principal, Yeray Vera, de Gáldar. "Es el tercer año que participio", desveló De Armas. El joven director se decantó por la creación de un corto de fantasía para esta edición. "Esta vez estoy haciendo un drama fantástico, un genero que me encanta", señaló. De Armas trabaja el corto desde la improvisación. "Se tiene una idea, pero luego en la ejecución me dejo llevar bastante", explicó. El director espera que este año consiga "tocar las fibras" de los espectadores.

De Armas fue el ganador de Gáldar Rueda de la pasada edición. "Realice un corto sobre Dulcinea, la enamorada del Quijote, y la verdad que los actores consiguieron trasmitir bastante y gustó", declaró. Para esta edición De Armas consiguió acceso a los altos de la Iglesia de Matriz de Santiago de Los Caballeros. El director reconoció que se trataba de todo un reto. "Vienes con una idea, pero luego a la hora de ejecutar tienes que saber improvisar", señala, "y al final, cuanto más te acerques a la idea inicial pues mejor".

De Armas graba sin guión y con poco tiempo. "Hay que ir a tiro hecho, mirar localizaciones y grabar del tirón", aseguró. Según el tinerfeño, "el reto es brutal, pero cada uno conoce sus límites". Después de pasar el apuro de la grabación, toca editar y montar el corto a toda prisa. "Son unos días para pasarlo bien", detalló De Armas, "el nivel del festival va creciendo cada año y tienes que intentar superarte tú también", añadió.

Anatael Pérez llegó el jueves desde La Palma para grabar su corto. "Es todo un reto", relataba mientras seguía buscando buenas localizaciones. Su historia promete arrancar una sonrisa a más de un espectador, ya que su único actor es un muñeco 'Stormtrooper' de la saga Star Wars. "Es la primera vez que vengo, tenía ganas de venir porque me han hablado muy bien de él", explicó. Pérez viene con poco afán de ganar. "No tengo muchas aspiraciones, estoy haciendo un corto sobre un stormtrooper que viene a participar al festival", describió. Su idea es hacer una especia de resumen del evento narrado por este particular personaje del cine de ciencia ficción.

Daute Campos, de La Isleta, es el participante más joven del Gáldar Rueda con 17 años. "Y es la segunda vez que participo", añade el director. En esta edición Campos ha querido grabar un corto fantástico sobre la violencia de género. "Para este año he querido traer la idea bien preparada desde casa", señaló. Para su proyecto, Campos cuenta con la colaboración de tres actores y cinco técnicos. "Espero poder sorprender al jurado esta vez", suspiró Campos, que valoro positivamente sus dos participaciones y augura un gran futuro al festival. "Espero volver a participar el año que viene", sentenció.

José Tabares también participa por segunda vez en el Gáldar Rueda. "La primera fue en 2015, y la verdad que me gustó bastante", aseguró. Tabares está grabando un corto sobre el acoso escolar. "Utilizo el boxeo como metáfora del bullying" explicó. Para la grabación cuenta con cuatro actores, además de un pequeño equipo de producción. "Hay que grabar a toda prisa, con poca preparación, y luego editar y montar para que quede algo parecido a la idea que tenías", desveló Tabares.

Daniel Naranjo lleva tres ediciones participando en el Gáldar Rueda. Para este año ha querido presentar una comedia. "Se trata de un falso documental sobre un joven que reinventa el trabajo de su familia", explicó. El protagonista, Christophe Gaziello, se ve obligado a evolucionar para poder subsistir. "Su padres y abuelos eran afiladores, y él se reinventa en recargador de móviles", desveló Naranjo. Su comedia también hace referencia a Antonio Padrón. "En el corto descubriremos en sus cuadros que él también se dedicaba a recargar móviles en su época", aseguró el director. Para la producción, Naranjo cuenta con la ayuda de Borja Morales y Adrián González. "Pese a tener la idea masticada de casa hemos adaptado parte del guión por nuestro actor, el youtuber Gazz", explicó.

Desde Ciudad Real vino a participar Alba Chaparro. "Es la primera vez que vengo", desveló, "y he grabado un corto que se ajusta al lema del festival". Para su proyecto cuenta con la colaboración de dos menores, los únicos actores que participan en su rodaje. Chaparro no quiso revelar mucho más acerca de la trama. "Tendrán que venir a verlo al cine Guaries", sentenció la directora. Los cortos y los resultados se podrán conocerel sábado, a partir de las 20.00 horas, cuando comience la clausura del Festival Internacional de Cine. Gáldar Rueda es algo más que un concurso, es, seguramente, la sección más llamativa del programa del festival.