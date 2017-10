El fiscal pide 10 años de inhabilitación para Francisco González

La Fiscalía solicita 10 años de inhabilitación para el exalcalde de Mogán, Francisco González, y el exsecretario del Ayuntamiento, Domingo Arias, por un presunto delito de prevaricación administrativa al rechazar la convocatoria de un Pleno extraordinario solicitado por la oposición en abril de 2013 para debatir sobre un brote de salmonela en una guardería y la presunta agresión de dos policías a un ciudadano senegalés. Una petición a la que se suma la acusación particular, además de solicitar tres años más por actuar contra los derechos cívicos de los concejales.

González y Arias declararon este lunes ante la magistrada del Juzgado de lo Penal número 2 de Las Palmas de Gran Canaria acusados de evitar un Pleno al sustraer del debate asuntos que no gustaban al equipo de gobierno. El exalcalde de Mogán aseguró que en todo momento siguió la normativa municipal y que no convocó ese Pleno porque un informe del secretario del Ayuntamiento advertía de que la oposición no podía solicitar un encuentro con más de un asunto, una facultad que quedaba limitada al alcalde. González aseguró que "jamás" ha rechazado llevar nada a Pleno. "Si lo hice", dijo, "fue porque el secretario me dijo que no se podía celebrar".

Cuestionado por la Fiscalía sobre su conocimiento del reglamento municipal después de más de 10 años en la alcaldía, González señaló que sabe que existe pero "desconoce" su contenido íntegro. Durante su declaración, el exedil sostuvo que no pidió el informe con la finalidad expresa de que se rechazase la convocatoria y, además, aseguró que "nada tiene que ver la negativa de la convocatoria con favorecer a nadie", en referencia a su relación con el padre de uno de los policías acusados por agredir al ciudadano senegalés, miembro de su formación política (PP).

Por su parte, el exsecretario señaló que él no tenía "ningún interés" en que el Pleno no se celebrase. Además, insistió en que "cuando es el alcalde quien convoca, no tiene limitación de asuntos, pero sí la tiene la oposición". Sin embargo, la acusación particular, ejercida por la oposición, esgrimió que no era la primera vez que se solicitaba un Pleno extraordinario y que los demás no se rechazaron. De hecho, en diciembre de 2011 se celebró otro en el que sí se trató más de un asunto, pero que tanto González como Arias intentan desmontar al argumentar que solo se abordó un tema con varios apartados. Una de las testigos, Onalia Bueno, actual alcaldesa, declaró que los asuntos eran "muy polémicos", motivo por el que se mostró "muy sorprendida" ya que la situación era "inusual".

La normativa prevé que tras una petición de Pleno extraordinario, éste se convoque en el plazo de 4 días siguientes o, en caso de negativa, quede convocado automáticamente para el décimo día hábil a las 12:00 horas. Así, según testifican varios miembros de la oposición, el 18 de abril de 2013 las instalaciones estaban cerradas. El actual primer teniente de alcalde de la localidad, Mencey Navarro, admitió que el que uno de los policías acusados fuese hijo de un compañero de partido de Francisco González pudo ser una motivación para evitar el Pleno, ya que podría abandonar la formación y dejarlo en minoría.

El Fiscal concluyó que "no cabe interpretación razonable alguna" en la opinión del exsecretario y entiende que roza lo "ridículo" por el hecho de que un asunto pueda tener o no varios puntos nominales. El Ministerio Público entiende además que en este caso existe "arbitrariedad y prevaricación" y que ha habido "un pacto coadyubante" entre el exalcalde y el exsecretario para "mermar los derechos de la oposición". La defensas piden la absolución de González y Arias.