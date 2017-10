Malestar entre las empaquetadoras de La Aldea con el Cabildo

Las empaquetadoras de tomate de la Cooperativa Coagrisan mostraron su malestar por la ausencia de las aldeanas en un acto de homenaje que el Cabildo de Gran Canaria celebró la semana pasada en su sede. Su presidente, Juan José del Pino, acusó al gobierno insular de "discriminar" a las mujeres empaquetadoras de La Aldea.

"Somos un lugar importante en la historia del cultivo de tomates", señaló Del Pino, que desveló que aún no ha obtenido explicaciones por parte del Cabildo. "No es que no hayan llamado a Coagrisan, es que no se disculparon con las empaquetadoras que dedicaron su vida al cultivo del tomate", explicó el presidente, que aseguró que se sienten "excluidos".

Del Pino comentó que en La Aldea se enteraron del acto "por terceros" a pocas horas de que comenzara el homenaje. "Es que ni se molestaron en descolgar el teléfono", declaró. En la convocatoria oficial solo hubo mujeres de cinco municipios: Gáldar, Firgas, Ingenio, Agüimes y Santa Lucía. Del Pino consideró que no solo afecta a las aldeanas, sino que "discrimina también a las del resto de municipios de Gran Canaria que también trabajaron en el empaquetado de tomates".

Dominga Suárez dedicó toda su vida laboral al cultivo del tomate. La octogenaria relata que "están enfadadas" con la actitud del Cabildo. "Puedo entender que no nos invitaran, pero que usaran la canción tradicional del empaquetado de La Aldea en su vídeo fue la gota que colmó el vaso", aseguró Suárez, que comenzó a trabajar como empaquetadora a los diez años. "Es que no entiendo que usaran nuestra canción y no nos invitaran", explicó.

El presidente de Coagrisan rechazó las explicaciones ofrecidas por la titular de Igualdad en el Cabildo de Gran Canaria, María Nebot, al lamentar que las mujeres de La Aldea no pudieran haber acudido al homenaje. "Es normal que si no las invitan no puedan estar, lo cual es un desagravio y una discriminación", recriminó Del Pino, que insistió en que no ha recibido llamada alguna por parte de las instituciones.

El alcalde aldeano, Tomás Pérez, señaló que el consistorio recibió una nota de disculpa. "En el email se explica que habrán más actos y se nos invitará", desveló. Pérez aseguró que el ayuntamiento no recibió aviso alguno sobre el acto del pasado viernes. "No lo hicieron bien desde el principio, porque un municipio tomatero como La Aldea tiene que encabezar este tipo de actos", destacó.

Pérez señaló que la consejera Nebot le dio explicaciones. "Me llamó por teléfono el sábado y hablamos", declaró. Pérez lamentó que el malestar del municipio se centrase en el gobierno municipal. "Me piden explicaciones a mí y al ayuntamiento y es que desde el Cabildo jamás nos informaron", añadió.

Desde el Proyecto Comunitario de La Aldea se intentaron calmar los ánimos. Su coordinador, José Pedro Suárez, aseguró que el consejero del Sector Primario, Miguel Hidalgo, llamó enseguida para disculparse cuando vio que en el acto faltaban las aldeanas entre otros municipios. "No estuvo bien coordinado", explicó Suárez, quien recalcó que las mujeres empaquetadoras del municipio norteño no necesitan más homenajes. "Su reconocimiento ya lo tienen desde hace tiempo, con el museo del tomate y las medallas entregadas", sostuvo Suárez.

El coordinador espera que en los futuros actos se tenga en cuenta la historia que La Aldea tiene con el empaquetado del tomate. Del Pino, por su parte, declaró que las 110 empaquetadoras de su cooperativa se sienten "ninguneadas". "El tomate en La Aldea es un tema cultural", afirmó, "no se puede obviar el esfuerzo de generaciones de mujeres en un acto que reivindica precisamente eso", añadió.

En un comunicado emitido ayer por Coagrisan se manifiesta la molestia del colectivo. "No haber contado con las mujeres aldeanas y las de otros municipios, desde luego que ni honra ni hace justicia al acto de homenaje, organizado por la máxima institución insular, que debe velar y hacer prevalecer el sentido de isla", reza el escrito.

La consejera Nebot aseguró ayer que el pasado viernes por la mañana se puso en contacto con el Ayuntamiento y las empaquetadoras y aclararon todo. De hecho en La Aldea, a través del Proyecto de Desarrollo Comunitario, se ha venido desarrollando una labor encomiable durante más de veinte años, en la que las mujeres que trabajaron en el tomate tienen un papel muy importante. El presidente de Coagrisan concluye que fueron siete mujeres aldeanas, empaquetadoras y agricultoras, las que realizaron una huelga de hambre para reivindicar su dignidad y la de todo el sector.