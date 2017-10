647.907 euros por no hacer un TAC a una paciente a la que le dolía la cabeza

Una clínica privada del sur de Gran Canaria deberá indemnizar con 674.907 euros a los dos hijos de una paciente danesa que entró en coma y se quedó inválida tras una mala asistencia en el centro sanitario, establece una sentencia del 30 de septiembre que ha sido notificada recientemente por el Juzgado de Primera Instancia número 4 de San Bartolomé de Tirajana.

La extranjera residía en el sur de la Isla y tenía 60 años cuando ocurrieron los hechos. Acudió a la clínica Roca Gestión Hospitalaria el 20 de marzo de 2013 porque le dolía la cabeza. El médico no le hizo ninguna prueba de diagnóstico de imagen y la mandó para casa con la recomendación de que tomara Ibuprofeno, pero a los tres días empeoró y fue al Centro de Salud de Maspalomas.

Del ambulatorio la derivaron en ambulancia medicalizada al Hospital Insular, donde la intervinieron de urgencia al detectarle una hemorragia subaracnoidea izquierda en grado cuatro, explica el abogado Octavio L. Henríquez Portillo, del despacho Henríquez y Carnero, que ha ganado el pleito al "gigante" sanitario.

El letrado convocó ayer a los medios de comunicación para aclarar los detalles de la sentencia y recordar a los ciudadanos que tienen "derechos" cuando ocurren negligencias de esta naturaleza.

Henríquez Portillo lamenta que el plazo para reclamar sea sólo de un año y admite que son casos difíciles, pues hay que convencer al juez con criterios médicos e informes periciales de que existe relación causal entre el error de diagnóstico y las lesiones sufridas, con una dejación ante factores de riesgo o un incumplimiento grave de los protocolos sanitarios establecidos. En España no hay estadísticas, pero en países como Alemania se dan unos 18.000 casos anuales.

La paciente danesa se ha quedado inválida, con la mirada perdida e ingresada en un centro sanitario de Copenhague, donde es alimentada por sonda y atendida por sus dos hijos al no poder valerse por sí misma. Cuando acudió a urgencias de la clínica privada sufría esa hemorragia, pero en grado uno. La sentencia considera que el médico no siguió el protocolo para atenderla. Los factores de riesgo, en ese sentido, aconsejaban una prueba de imagen para confirmar o descartar lesiones cerebrales. En vez de eso se le diagnosticó un "posible" virus y se le mandó reposo, Ibuprofeno y que volviera si no mejoraba en cinco días. El abogado cree que no se le hizo un TAC porque es una prueba "muy cara".

Los hijos de la mujer danesa reclamaban 949.423 euros para cubrir los gastos de atención médica de su progenitora, pero el juez Iban Rodríguez Larrea estimó la demanda de forma parcial, esto es, considera acreditada la negligencia médica pero fija la indemnización en 647.907 euros. ¿El motivo? Un informe pericial de la clínica que calcula en cinco años la esperanza de vida de la paciente debido a la gravedad de las lesiones. El abogado no está conforme con esa conclusión.

El fallo judicial no es firme, pero el despacho Henríquez y Carnero también espera ganar el pleito en la Audiencia de Las Palmas, donde cabe recurso de apelación por parte de la clínica privada y del demandante.

El juez fundamenta su sentencia en un informe percicial elaborado por el doctor López de Lamela Velasco. El especialista aprecia tres indicios que debieron llevar al médico de urgencias a realizar un TAC craneal a la paciente: no tenía su historial médico, que es "esencial" para "orientar correctamente el diagnóstico", y por eso debió de adoptar un "nivel de prudencia superior" y hacer pruebas complementarias a la exploración, siendo "recomendable" un TAC por la existencia de una cefalea no clasificable; era necesario usar intérprete porque la paciente no hablaba español y, por último, en la propia exploración surgieron " tres síntomas de alarma", como la edad, con más de 50 años, vómitos, y un dolor "súbito" en la nuca de siete días de duración que, además, se le había "extendido a una cefalea", todo ello a pesar de tomar Ibuprofeno.

El médico afirma que la paciente le dijo que su dolor era leve, pero una amiga que la acompañó a la consulta contradice esa versión, incluso sugirió en ese momento la posiblilidad de un derrame cerebral porque las molestias eran muy intensas, "un suplicio", recoge la sentencia.