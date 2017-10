Las cuidadoras más silenciosas

San Bartolomé de Tirajana homenajeó este viernes la labor silenciosa de las personas cuidadoras de dependientes, un trabajo olvidado. Para visibilizar su dedicación altruista, el Ayuntamiento organizó un encuentro de personas cuidadoras en el Parque Urbano del Sur, donde se realizaron actividades deportivas y de ocio para fomentar la convivencia.

En el encuentro, en el que participaron más de una veintena de personas, miembros del Ayuntamiento entregaron a los asistentes un diploma y les expresaron la voluntad de que esta actividad se perpetúe. La jornada comenzó con una sesión de ejercicios para la espalda, una de las zonas del cuerpo más afectadas, al ser la que soporta la mayor parte del peso; le siguió un desayuno y un taller de risoterpia e intercambio de experiencias.

En esta labor aún son las mujeres las protagonistas. Lalli tiene 53 años y lleva 33 cuidando a su hijo, con una parálisis cerebral. El estrés sufrido durante este tiempo le ha provocado problemas en el hemisferio izquierdo de su cuerpo. "El cuerpo tiene memoria", explica, mientras muestra las marcas de su sacrificio en su piel, llena de manchas. Lalli lamenta que el Gobierno y el Cabildo, al no llegar el servicio de transporte adaptado hasta su vivienda, "decidiesen que era mejor que mi hijo se quedase en casa y me diesen una ayuda de 200 euros". "Mi hijo espera un papel para ir a un centro, pero prefirieron quitárselo de encima", afirma. "Cuando viene la asistenta social, Pablo le dice que, o trae el papel con la aceptación en el centro, o que se vaya", relata Lalli.

El cuerpo no aguanta

En una situación distinta se encuentra Mercedes, de 45 años. Lleva cinco años y medio cuidando de su madre, con Alzheimer. "Gracias al centro de Alzheimer todo es más llevadero", cuenta. Cuida a su madre, de 81 años, por las tardes, y cuando necesita salir contrata a una persona. Reconoce que cree que puede con todo "pero llega un momento en el que el cuerpo no aguanta". "Siempre intento buscar un hueco para mi; una hora para ir a caminar", explica, " aunque no te pesa porque es tu madre".

Por su parte, Alicia, de 54 años, lleva tan solo un año y medio cuidando de su padre, de 79, con problemas en el aparato respiratorio. Aunque reconoce y acepta que esta situación ha mermado su calidad de vida, Alicia ha decidido no solicitar ayudas públicas, por ahora. "Me ocupo menos de mi", afirma, "pero he conseguido que mi padre también me cuide un poco". Emocionada, recuerda como su padre le facilitó llegar pronto al encuentro. "Lo hago porque mi padre cuidó de mi, y ahora me toca a mi cuidar de él", termina.