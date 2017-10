Veintidós jóvenes animan a vivir la experiencia del Camino de Santiago

"Es una experiencia que vale la pena, porque conoces gente y valoras el esfuerzo que supone cada cosa que quieres en la vida" . Así explicaba uno de los veintidós jóvenes, en riesgo de exclusión social, que realizaron ayer la primera etapa del Camino de Santiago: la que va desde Tunte hasta Cruz de Tejeda. Aunque se habían levantado a las cinco y media de la mañana, y llevaban andando desde las siete, hora a la que salieron de la iglesia de Tunte, no mostraban signos de cansancio, a pesar del fuerte calor que les acompañó en este recorrido de veinticinco kilómetros.

Junto al Parador de Tejeda donde las marcas del fuego del pasado mes aún no se han borrado, estos chicos contaban cómo están luchando para lograr llevar la vida de cualquier joven de su edad, y cumplir sus sueños, entre los que para muchos está el volver a vivir en casa junto a sus padres y hermanos. Resulta duro oirles porque pese a su juventud están cumpliendo medidas judiciales, y no es sencillo el camino que les queda. Quince son menores de edad y otros siete, ya mayores, se encuentran en centros de acogida, porque están declarados en desamparo.

Con la mirada puesta en la magistrada del Juzgado de Menores número 1 de Las Palmas, Reyes Martel, que conoce al detalle su vida, porque le ha tenido que juzgar, Andrés, -nombre ficticio aunque él no tiene problemas en darlo- , que a sus 16 años está en el centro de La Montañeta, confesó que "no le ha parecido duro el castigo de hacer el Camino de Santiago". Tiene la lección aprendida. "Si quiere conseguir algo te tienes que esforzar" apuntó, tras desvelar que que no conocía Tunte, y que era la primera vez que contemplaba todos el bonito paisaje que ha atravesado desde San Bartolomé de Tirajana hasta Tejeda. Además, dejó claro que hoy volverá a sacartodas sus fuerzas para completar el trayecto de Tejeda a Gáldar.

Tampoco Manuel, en este caso con dieciocho años, y también con un nombre que no es el suyo como el de todos para conservar su anonimato, comentó que nunca antes había estado en Tunte. De la experiencia de hacer la ruta Jacobea resaltó, además de los lugares que ha podido contemplar, los momentos de convivencia con otros jóvenes, algunos padres, educadores, y con todas las personas, más del centenar que les han acompañado en esta experiencia. Al preguntarle sobre cuáles son su retos de futuro, explicó que, y por este orden: volver a su casa, y tener un trabajo. "Espero que terminen pronto las medidas judiciales" subrayó, a lo que la magistrada Reyes Martel respondió que "todo iba a depender de él", al tiempo que añadió que "cada chico es un mundo porque detrás también está su familia , y sus circunstancias".

Madre jurídica

La jueza , que estaba pendiente de todos, confesó que se siente como "su madre jurídica" porque les conoce a todos, ya que desde que se incorporó al Juzgado de Menores en 2013 ha ido afrontando cada unas de sus historias personales y familiares como si fueran las de alguien muy cercano.

Como el ritmo de la caminata fue más algo más rápido del previsto en el programa, la comida y el rato de descanso, previsto en el Garañón, se adelantó casi una hora. De esta forma, los jóvenes emprendieron rumbo por la Degollada de Becerra desde la una de la tarde, con lo que apenas pasaban las tres y media cuando se les vió asomar junto al resto de peregrinos, detrás de las casas que están frente a la Cruz de Tejeda. Eran los primeros, y se hicieron notar por el bullicio y jolgorio con el que festejaron el haber cumplido con esta primera etapa.

Mientras la mayoría siguió después con los ejercicios de la tabla de gimnasia , que les marcaron los monitores, los protagonistas de esta historia aprovechaban para hablar entre ellos, y alguno tuvo la oportunidad hasta de enlazar con su novia a través del móvil, justo en el momento en que decía que echaba de menos su llamada.

En esto estaba Pedro que, debido a que el día anterior sufrió un esguince, no pudo hacer el recorrido a pie. A sus diecinueve años tiene puestas todas sus ilusiones en el fútbol, y forma parte del equipo D de la Unión de Deportiva Las Palmas, entidad que colabora con el programa 'Está en tus manos (Up to you por sus siglas en inglés) iniciativa solidaria, que lleva la jueza Reyes Martel para canalizar la reinserción de menores.

Pero, además de seguir dándoles al balón, según contó, tiene decidido sacar el carnet de socorrista, el de conducir, hacer un curso de peluquería, y estética. Para este joven el día 1 de abril de 2019 es el día marcado para lograr su libertad. Tras pasar por La Montañeta donde cumplió medidas judiciales, ahora vive con su madre, pero se encuentra todavía en libertad vigilada, y su reto es que "todo vaya bien". Desde los 15 años su vida ha sido muy agitada. Con un hogar desestructurado, y cometiendo robos de forma continúa se vió pronto en centros de protección, etapa que ahora, explicó, ha superado, y no quiere volver a pasar.

"Al final me he dado cuenta que lo hice mal, y ahora estoy mejor, y también me llevo mejor con mis padres". Esta sentencia la pronunció una chica de dieciséis años, que también reside en un centro de convivencia. Muy ilusionada comentó que tiene previsto montar su propia peluquería tan pronto concluya el segundo año de estos estudios de formación profesional, y las prácticas en una empresa. También declaró que gracias a la ayuda que ha recibido ha resuelto los conflictos con sus progenitores, pero dijo que sueña con estar otra vez en su casa con ellos.

Junto los jóvenes también estuvieron algunos padres que confesaron lo duro que les ha resultado tener que denunciar a sus propios hijos por el trato violento que les daban y sobre todo porqué no sabían como ayudarles a resolver los conflictos y los problemas que les pone delante la vida.

Sin tener a un hijo en estas circunstancias, José Antonio Morales, explicó que decididó hacer el Camino de Santiago para demostrar a su hija Sara, también menor, que "en la vida todo cuesta mucho y es importante la fuerza mental para conseguir las cosas".

Esta primera jornada concluyó con una plantación de árboles en el terreno que está justo a las faldas del Parador de Tejeda, donde la tierra sigue con el tono negro que dejó el incendio de septiembre. Unos 28 ejemplares de pinos y escobones colocaron estos jóvenes. Se formaron parejas de chicos y adultos para colocar los pequeños árboles, con el fin de establecer un vínculo y un compromiso entre ellos: el volver a este lugar a regar la planta, y cada vez que consiga uno de sus sueños. Este fue el mensaje que les trasladó la jueza Reyes Martel que es algo así como los que dibujan un corazón en un árbol, aunque enseguida se dió cuenta y les dijo que eso no lo hicieran. También acudió a esta plantación el consejero de Medio Ambiente del Cabildo sdeGran Canaria, Miguel Ángel Rodríguez, que aprovechó para dar una charla sobre lo importante que es para tener "una isla verde" cuidar el campo, no hacer fuego, y no dejar basuras, y resaltó que la agricultura es el principal cortafuegos.