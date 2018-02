Cristóbal Cabrera, en huelga de hambre por sus camas elásticas en el Carnaval

El feriante Cristóbal Cabrera denuncia que el Ayuntamiento de Mogán le impide instalar camas elásticas durante el carnaval como venganza por haber dejado su camión mal estacionado en la fiesta de Veneguera. "La alcaldesa me comunicó que estaba multado y que no montaría más, y la semana pasada en el reparto de puestos me dejaron fuera", explica. Desde el Ayuntamiento, el concejal de Seguridad, Mencey Navarro, asegura que "no tiene nada que ver con ese episodio", y que se queda fuera "por razones de seguridad y espacio". Navarro asegura que los feriantes tenían permiso para montar desde el martes de la semana pasada y no lo hicieron hasta el jueves porque "alguien amenazaba con hacer algo a sus puestos".