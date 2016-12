Una fuga hasta La Graciosa

Una menor de 17 años que se había fugado de su domicilio en la localidad de Torredembarra en Tarragona era localizada este domingo por la Guardia Civil en el camping de La Graciosa. La menor había llegado a principios de la semana pasada en un velero desde Cádiz junto a su pareja, un joven de 28 años que ha entrado en la cárcel de Tahíche por constarle una orden de ingreso en prisión por un delito de daños cometido en Logroño.

La huida a la desesperada de una menor de 17 años de la localidad de Torredembarra en Tarragona el pasado 17 de septiembre terminaba este domingo en el camping de Caleta de Sebo en La Graciosa. El Equipo Territorial de Policía Judicial (ETPJ) de la Guardia Civil de Costa Teguise localizaba a la menor el pasado domingo después de que su madre alertara a las fuerzas de seguridad de que su hija podría estar en la octava isla junto a su compañero sentimental con el que presuntamente se había fugado a principios de septiembre en compañía de otros dos amigos.

Según la Guardia Civil, sobre la menor constaba un señalamiento policial por la desaparición por lo que ha sido internada en un centro de menores de la localidad de Arrecife hasta poder ser recogida por sus progenitores. En cuanto al compañero sentimental cuyas iniciales responden a O.V.E., de nacionalidad española y de 28 años edad, ha ingresado en la prisión lanzaroteña de Tahiche por constarle en vigor una orden de ingreso en prisión del Juzgado de lo Penal número 2 de Logroño, por un delito de daños.

El joven deberá cumplir una pena de algo menos de dos meses por el delito de daños precisamente por no haber sido localizado en su momento por el juzgado para pagar la multa económica que suele imponerse por este tipo de delitos. Al no tener un domicilio conocido al final deberá entrar en prisión. Si no existe denuncia por parte de la menor lo lógico es que al joven no se le acuse de la desaparición ya que todos los indicios apuntan a que la huída ha sido de forma voluntaria.

Se cree que los cuatro jóvenes habían llegado el pasado miércoles a la isla de La Graciosa en un pequeño yate tras un travesía desde el puerto de Cádiz. Ya en Caleta de Sebo se instalaron en el camping situado en la denominada playa de El Salao. Una embarcación que pertenece a la otra pareja y que permitió a los dos jóvenes saltarse los controles policiales después de la denuncia interpuesta por la madre de la menor. Se cree que los jóvenes convencieron a los propietarios del yate para emprender el viaje sin que estos tuvieran conocimiento de que estaban siendo buscados desde septiembre.

Aunque en un primer momento la Guardia Civil también detuvo a la otra pareja de amigos lo cierto es que pocas horas después fueron puestos en libertad. Las redes sociales fueron claves para la localización de esta joven. De hecho, fue la propia madre la que puso sobre la pista a la Guardia Civil, que localizó a la embarcación atracada en el muelle graciosero.

"La verdad es que nos ha sorprendido la noticia ya que en los días que estuvieron en La Gra- ciosa se comportaron como una pareja más, paseando por la avenida o en el mercadillo", aseguraba ayer la concejala del Ayuntamiento de Teguise para La Graciosa, Alicia Páez.