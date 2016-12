Un matrimonio de Playa Blanca recibe una brutal paliza en un asalto en su casa

El matrimonio formado por María Victoria Santana (Ita) y Gregorio (Goyo) González ha sido víctima de un asalto y una brutal agresión en su vivienda de la calle Los Calamares de la localidad turística y residencial de Playa Blanca, en el municipio de Yaiza. La mujer, hija de Salvador Santana -ya fallecido- propietario del restaurante Casa Salvador de Playa Blanca y pionero del turismo en el municipio, tiene unos 60 años y el hombre unos 68, indicaron fuentes de la familia. Son muy conocidos en Playa Blanca. Ambos fueron encontrados inconscientes y amordazados en el suelo junto a la caja fuerte de la vivienda a primera hora de la mañana de ayer por la trabajadora del servicio doméstico, quien avisó a los servicios de emergencia de lo ocurrido. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias (Cecoes) 112 recibió la petición de auxilio por parte de la asistenta a las 8.58 horas de este martes.

Ita y Goyo fueron trasladados en ambulancia al Hospital General de Lanzarote Doctor José Molina Orosa con múltiples contusiones en la cabeza, además de en la cara y en otras partes del cuerpo. Fueron ingresados en la UVI debido a su estado de gravedad fruto de la violencia empleada en la agresión. La pasada tarde un helicóptero los evacuó hasta el hospital Doctor Negrín, en Las Palmas de Gran Canaria.

El empresario del sector de la restauración Torano Santana, hermano de Ita, aseguró que tanto su hermana como su cuñada están "bastante mal". La cara de Goyo, tal y como la describió Torano, "está irreconocible por lo morada e hinchada".

Se desconoce cuántas personas irrumpieron en el inmueble. Hasta el momento no se ha detenido a ningún sospechoso de los hechos. Tampoco se sabe la hora exacta a la que se produjeron, toda vez que la Policía Judicial de la Guardia Civil de Tías, que investiga lo sucedido, no ha podido entrevistar a las víctimas debido a su delicada situación de salud. Los datos que se puedan recabar en las primeras horas de la investigación son fundamentales para intentar dar con los autores y conseguir pistas que puedan llevar al esclarecimiento del suceso. Playa Blanca está conmocionada con lo que ha pasado y a la vez se extraña del asalto al inmueble de Ita y Goyo, "toda vez que es una familia trabajadora de toda la vida y que no acumula una fortuna. No sabemos por qué ha ocurrido esto", se preguntó el concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Yaiza, José Antonio Rodríguez.

El matrimonio regenta una tienda de souvenirs en la calle Correíllo y tiene alquilado un local, en el que hay instalado un supermercado, en la calle Limones de Playa Blanca. Según las primeras informaciones que han trascendido, los ladrones no se han llevado dinero, ya que Ita y Goyo no acostumbran a guardarlo en su casa sino en el banco. En cambio, sí sustrajeron varias joyas de la caja fuerte.

Ita es hermana del empresario Benjamín Santana, asesinado "con alevosía y ensañamiento" el 6 de octubre de 2009, a tenor de lo señalado en su momento por la Fiscalía, en su apartamento de Playa Blanca. El móvil que se barajó del crimen fue una deuda de 300 euros que Benjamín reclamó a Youssef Anzaha, quien trabajaba como vigilante de seguridad en un restaurante de Playa Blanca. Benjamín recibió quince puñaladas, según el informe forense. El jurado popular consideró a Youssef autor de los hechos en el juicio celebrado en abril de 2011 en la Audiencia Provincial de Las Palmas. El juez le impuso una condena de 21 años de cárcel.