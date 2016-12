Un empresario hindú reparte suerte con un décimo en la zona turística de Puerto del Carmen

La suerte a la localidad turística de Puerto del Carmen llegó ayer con el cuarto premio (59444) de la mano del empresario hindú Lavin Chandur Chablani, propietario del despacho receptor mixto Los tres gatitos, situado en el centro comercial Costa Luz, en la Avenida de Las Playas, donde vendió un décimo por máquina que resultó premiado con 20.000 euros.

Es la primera vez que el sorteo de Navidad aterriza en ese local y su dueño no podía estar más contento. "He dado otros premios pero nunca uno de Navidad, cosa que me alegra bastante", afirmó Lavin. Desconoce quién es la persona agraciada, pero tiene claro que si él hubiera resultado afortunado, se iría de vacaciones a Estados Unidos con su mujer, Kiran, porque es un país que nunca han visitado.

No tiene claro si el ganador de este jueves "es una persona de aquí o un turista peninsular, ya que los extranjeros no suelen comprar lotería ni participar en otros juegos de azar porque luego si se ganan algún premio no lo pueden cobrar en su país", explicó Lavin.

La suerte ya había visitado este año el punto de venta de Loterías y Apuestas del Estado que regenta Lavin. El 4 de agosto un billete del 43646 resultó agraciado con 30.000 euros al ser el segundo premio de la Lotería Nacional. Tres años antes, en 2013, la Lotería Nacional había dejado otros 30.000 euros del 12073, al resultar agraciado un cupón vendido por Lavin con el primer premio del sorteo celebrado el día 18 de julio.

El pasado año esa misma oficina repartió 18.281 euros en distintos premios.

El nombre Los tres gatitos del establecimiento de Lavin no es casual. "Se trata de un símbolo de la suerte de la cultura hindú. Ponemos tres gatitos juntos para atraer la suerte", precisó el empresario.

Hace 15 años abrió el local en el que trabaja con venta de tabaco y alcohol y hace nueve incorporó el servicio de Loterías y Apuestas del Estado. Lleva 22 años en la Isla.