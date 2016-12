La tasa de basura será gratuita para las rentas más bajas

Tías ha aprobado la modificación de la ordenanza fiscal de la tasa por prestación de servicios para la recogida de residuos sólidos urbanos en la que no se cobrará los 45 euros por vivienda al año a todos aquellos propietarios que obtengan, en el conjunto de la unidad familiar, rentas anuales que no superen el salario mínimo interprofesional multiplicado por 1.5 y cuando no sean titulares de bienes inmuebles urbanos distintos a su vivienda habitual.