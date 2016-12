La Justicia insta a pagar a la plantilla tres pluses durante las vacaciones

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha revocado el apartado primero de la sentencia del Juzgado de lo Social Nº3 de Arrecife de 31 de marzo de este año y da la razón al Comité de Empresa del Ente Público Empresarial Local (EPEL) que gestiona los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote, en el sentido de que se debe abonar a la plantilla los pluses de transporte, lavado de ropa y disponibilidad "conforme a lo establecido en la tabla salarial del convenio de empresa, es decir, en 12 pagas mensuales y por los importes que en dicha tabla constan, con independencia de que se esté disfrutando de vacaciones".

El Comité de Empresa, representado en este pleito por Andrés Barreto, había recurrido el fallo del Juzgado de lo Social Nº3 que había dado la razón a la EPEL y establecía que durante el periodo vacacional en el sueldo de la plantilla se debían excluir los pluses de transporte y distancia, lavado de ropa y disponibilidad y "percibir solamente los conceptos de salario base, plus de convenio, complemento y, en su caso, para los trabajadores el complemento personal". Retirar los tres complementos que la EPEL debe pagar también durante las vacaciones, supondría, según el Comité de Empresa, recortar el poder adquisitivo de los empleados, unos 300, afirmó el presidente de dicho comité, Antonio Bonilla. Este representante sindical calcula en unos 380 euros (la misma cantidad para 2015 y 2016) el dinero que debería recibir cada trabajador durante su periodo de vacaciones por los tres pluses y que "la empresa dejó de pagar de forma unilateral, a pesar de haber negociado y aprobado en 2014 un convenio que en su día calificó de histórico".

Mientras la tabla salarial del convenio recogía el pago de los pluses también durante las vacaciones, "incluyéndolos entre los denominados 'conceptos mensuales", en el texto del convenio no se concretaban esos conceptos, lo que dio lugar al inicio del litigio. Sin embargo, ahora el TSJC ha aclarado que la tabla salarial es la que "da sentido al articulado del convenio en materia retributiva, siendo la tabla donde se concreta el importe de cada concepto y la forma en que se devenga". El Juzgado de lo Social Nº3 resolvió la contradicción "dando preferencia a la literalidad de la normadel artículo 11.3 del Convenio que no incluye ni el plus de transporte, ni el plus de lavado de ropa, ni el de disponibilidad".

El TSJC condena a la EPEL al abono de los 800 euros en costas del proceso. Contra la sentencia, fechada el pasado 30 de noviembre, cabe recurso de casación para la unificación de doctrina.