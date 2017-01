Emoción y suspense por partida doble

De las páginas de la novela de José Saramago al escenario de un auditorio en una cueva volcánica. El hombre duplicado del escritor portugués y Premio Nobel de Literatura (1998) se 'plantó' este fin de semana en Jameos del Agua en busca de su identidad propia y ajena ante los cerca de 1.000 espectadores, según la organización, que acudieron a ver las dos funciones en la Isla de la primera adaptación teatral profesional que se hace de esta obra en España.

La arriesgada puesta en escena, dirigida por José Martret, recibió el respaldo del público en una acogida que los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote, coproductor de la propuesta junto a DD&Company Producciones, calificó de "triunfal" tras el estreno del pasado viernes.

Como el texto original, la versión teatral, adaptada por los dramaturgos Salvador Toscano y Félix Ortiz, invita a reflexionar para indagar qué nos define como personas individuales, cómo saber quiénes somos, qué nos permite ser únicos o pensar qué ocurriría si no lo fuésemos. Una carga reflexiva que emplea recursos propios del teatro para trasladar a la escena momentos de humor, suspense y acabar en ciencia ficción.

Quien no se amaña no se apaña es el título de la película en la que el protagonista, Tertuliano Máximo Afonso, un afamado profesor de Historia de 38 años, divorciado, interpretado por el actor Raúl Tejón, descubre que uno de los personajes secundarios es idéntico a él. Ni siquiera es parecido, ni gemelo, sino una copia de él mismo. Esa situación de haber encontrado a un duplicado suyo le inquieta hasta más allá de dar con el nombre del actor en la vida real, Antonio Claro, encarnado por Mon Ceballos. Tertuliano quiere saber quién es el verdadero y quién el error y qué consecuencias tendría. Busca de forma obsesiva a su doble, pero también a sí mismo. A partir de entonces se desencadena un desconcertante juego de dobles que exigía mantener a los presentes aún más pegados a la butaca para no perder el hilo de la trama.

Por momentos es el mismo actor el que interpreta a Tertuliano y a su duplicado, Antonio. Pero el desconcierto se apodera del auditorio cuando entra en acción otro actor que la situación teatral hace creer que es idéntico al protagonista y, por tanto, se han duplicado. Incluso, llegan a compartir escena al desnudo uno frente al otro.

Tertuliano es un hombre inseguro, todo lo contrario que Antonio, quien de forma inicial se muestra seguro de quién es, lo que le lleva al desinterés por conocer a su doble hasta que acepta quedar con él.

La pérdida de identidad tras una sucesión de situaciones implica que Tertuliano sea en lo sucesivo Antonio Claro previa renuncia de sí mismo. Se mete en otra personalidad después de que, ante sus conocidos, Tertuliano muriera en un accidente de coche junto a su novia, María Paz, interpretada por la canaria Kira Miró, cuando regresaban a la ciudad desde las afueras.

A la mujer de Antonio da vida Raquel Pérez (Helena) y Maribel Luis (Doña Carolina) es la madre de Tertuliano. Fue novedad por parte de los adaptadores la creación en la versión teatral del sentido común de la novela como un personaje en sí sobre las tablas, Sentido Común, que interpreta Sergio Otegui. Cobra más relevancia, si cabe, que en la obra de Saramago y va planteando. a lo largo de la hora y media que dura la función, las inquietudes del ser humano. El reparto ha contado con la colaboración especial de Nathalie Poza como María de Castro.

La escenografía, con todos los muebles construidos para la ocasión -mesillas, sillón y aparador, entre otros elementos del decorado- por Alberto Puraenvidia, convirtieron el escenario en un salón y un dormitorio. La música original, de Jaume Manresa, y la iluminación, de David Picazo, son otros de los trabajos que se han querido destacar.

El equipo lo completan la figurinista, Raquel Melián; el ayudante de dirección, Pedro Ayose Reyes, ambos lanzaroteños; Miquel Ángel Raió, encargado del vídeo, y Jesús Ugalde, de la fotografía. La coordinación de escenario y escenografía es de Teresa Díe y el maquillaje y caracterización de Xenia Tió Salvadó.

Es la primera vez que el teatro se programa para el auditorio de Jameos del Agua y tampoco nunca antes los centros turísticos del Cabildo habían apoyado ese tipo de iniciativas artísticas desde la producción, que ha sido impulsada con motivo de la conmemoración del cincuenta aniversario de la red de esos espacios. El acto institucional tuvo lugar el pasado mes de diciembre en el mismo escenario sobre el que se dio a conocer al mundo desde Jameos del Agua, diseñado por el artista César Manrique, la adaptación teatral de El hombre duplicado, cuya novela escribió Saramago en Lanzarote en 2002.

La viuda del escritor y presidenta de la Fundación José Saramago, Pilar del Río, estuvo en el estreno, al que también asistieron el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés y la consejera regional de Turismo, Mariate Lorenzo.

Saramago, a quien le "gustaba mucho el teatro, pienso que hubiera disfrutado con esta obra, que es puro teatro. Es maravilloso que una novela como ésa tenga esa vida", destacó Del Río en la noche del pasado viernes.

"Los artistas han estado más a la altura de lo que espéramos", señaló San Ginés, a los que deseó suerte tras subir al escenario junto al resto del equipo.

Entre el público se encontraban otros responsables de Turismo de la corporación insular, como el titular del área, Echedey Eugenio, y el consejero delegado del Ente Público Empresarial Local (EPEL) que gestiona los centros turísticos, José Juan Lorenzo.

Para Eugenio, el estreno de El hombre duplicado fue "intenso y emocionante por cuanto supuso el encuentro de dos figuras especialmente significativas para la isla como son César Manrique y José Saramago".

La productora ejecutiva de El hombre duplicado, Dania Dévora, espera que la obra tengo su recorrido por el Archipiélago antes de dar el salto a la Península, a Málaga, a partir de abril. Existe la posibilidad de que también se pueda ver en Bilbao y Madrid, entre otras ciudades, y es deseo de que también sea realidad en Portugal y en algunos países de América Latina como Méjico.

Lanzarote y el teatro han vivido momentos históricos con El hombre duplicado.